https://ria.ru/20221109/vashington-1830299636.html

Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД

Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2022

Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД

У Москвы нет ожиданий и иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в отношении России у вашингтонских элит, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:24

2022-11-09T17:24

2022-11-09T17:37

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. У Москвы нет ожиданий и иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в отношении России у вашингтонских элит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У нас не было и нет ожиданий и иллюзий насчёт рокировки на Капитолии между республиканцами и демократами. В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на какие-то проблески здравого смысла у американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности, когда речь идет об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

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Кирилл Волков

россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, ситуация в днр и лнр