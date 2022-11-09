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Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/vashington-1830299636.html
Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД
Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2022
Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД
У Москвы нет ожиданий и иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в отношении России у вашингтонских элит, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:24
2022-11-09T17:37
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. У Москвы нет ожиданий и иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в отношении России у вашингтонских элит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У нас не было и нет ожиданий и иллюзий насчёт рокировки на Капитолии между республиканцами и демократами. В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на какие-то проблески здравого смысла у американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности, когда речь идет об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html
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россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:24 09.11.2022 (обновлено: 17:37 09.11.2022)
 
Москва не ждет от Вашингтона проблесков здравого смысла, заявили в МИД

МИД: Москва не питает иллюзий насчет проблесков здравого смысла у вашингтонских элит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. У Москвы нет ожиданий и иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в отношении России у вашингтонских элит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас не было и нет ожиданий и иллюзий насчёт рокировки на Капитолии между республиканцами и демократами. В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на какие-то проблески здравого смысла у американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности, когда речь идет об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:00
"Переговоры им не нужны". В чем цель мирных инициатив Вашингтона
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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