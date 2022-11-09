https://ria.ru/20221109/utrata-1830109003.html

Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров - РИА Новости, 09.11.2022

Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог опубликован на сайте Кубанского казачьего хора. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T03:06

2022-11-09T03:06

2022-11-09T05:12

культура

кубанский казачий хор

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог опубликован на сайте Кубанского казачьего хора."Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров – ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный", - говорится в траурном сообщении.Вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а позже, в 1984 году, после повторного успеха на аналогичном конкурсе получил мировое признание. Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде Захаров становился любимцем публики.Коллеги по цеху вспоминает умершего как очень доброго и отзывчивого человека, отдававшегося любимому делу всей душой. Выступления Захарова, отмечают они, всегда были праздником для зрителей.Талантом Захарова был очарован и великий хореограф ХХ века Игорь Моисеев.Коллектив хора выразил глубокие соболезнования семье и близким людям умершего.

https://ria.ru/20221015/khrustalev-1824227871.html

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кубанский казачий хор, россия