https://ria.ru/20221109/utrata-1830109003.html
Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров
Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров - РИА Новости, 09.11.2022
Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров
Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог опубликован на сайте Кубанского казачьего хора. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:06
2022-11-09T03:06
2022-11-09T05:12
культура
кубанский казачий хор
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог опубликован на сайте Кубанского казачьего хора."Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров – ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный", - говорится в траурном сообщении.Вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а позже, в 1984 году, после повторного успеха на аналогичном конкурсе получил мировое признание. Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде Захаров становился любимцем публики.Коллеги по цеху вспоминает умершего как очень доброго и отзывчивого человека, отдававшегося любимому делу всей душой. Выступления Захарова, отмечают они, всегда были праздником для зрителей.Талантом Захарова был очарован и великий хореограф ХХ века Игорь Моисеев.Коллектив хора выразил глубокие соболезнования семье и близким людям умершего.
https://ria.ru/20221015/khrustalev-1824227871.html
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кубанский казачий хор, россия
Культура, Кубанский казачий хор, Россия
03:06 09.11.2022 (обновлено: 05:12 09.11.2022)
Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров
Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров, некролог опубликован
на сайте Кубанского казачьего хора.
"Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров – ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный", - говорится в траурном сообщении.
Вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975 году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а позже, в 1984 году, после повторного успеха на аналогичном конкурсе получил мировое признание. Кубанский казачий хор выступал на всех континентах планеты, и везде Захаров становился любимцем публики.
Коллеги по цеху вспоминает умершего как очень доброго и отзывчивого человека, отдававшегося любимому делу всей душой. Выступления Захарова, отмечают они, всегда были праздником для зрителей.
Талантом Захарова был очарован и великий хореограф ХХ века Игорь Моисеев
.
Коллектив хора выразил глубокие соболезнования семье и близким людям умершего.