https://ria.ru/20221109/usmanov-1830207823.html

Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS

Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS - РИА Новости, 09.11.2022

Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS

Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:41

2022-11-09T13:41

2022-11-09T13:58

алишер усманов

ubs

германия

мюнхен

россия

евросоюз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег, заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова.Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями."Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений по данному вопросу и не могут комментировать следственные действия", - указали в пресс-службе.В заявлении отмечается, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова и подозрений в отмывании средств нет никаких оснований."Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из "большой четверки. Происхождение его денег абсолютно прозрачно", - напомнили в пресс-службе."Также мы заявляли ранее, что в период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и ФРГ. Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха", - добавили в пресс-службе.Таким образом любые предположения об "отмывании" денег, их "непрозрачном" или "сомнительном" происхождении или "сокрытии" являются ложными и порочащими репутацию господина Усманова, подчеркивается в заявлении."Что касается характеристик господина Усманова, сделанных ЕС, мы можем заявить следующее: господин Усманов построил свой капитал благодаря предпринимательской деятельности, а также успешным международным инвестициям. Он никогда не участвовал в процессе приватизации в России, который был основным источником богатства для многих российских "олигархов", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html

https://ria.ru/20221108/obyski-1829967137.html

https://ria.ru/20221109/usmanov-1830165802.html

германия

мюнхен

россия

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алишер усманов, ubs, германия, мюнхен, россия, евросоюз