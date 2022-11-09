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Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS - РИА Новости, 09.11.2022
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Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS
Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS - РИА Новости, 09.11.2022
Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS
Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:41
2022-11-09T13:58
алишер усманов
ubs
германия
мюнхен
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег, заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова.Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями."Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений по данному вопросу и не могут комментировать следственные действия", - указали в пресс-службе.В заявлении отмечается, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова и подозрений в отмывании средств нет никаких оснований."Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из "большой четверки. Происхождение его денег абсолютно прозрачно", - напомнили в пресс-службе."Также мы заявляли ранее, что в период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и ФРГ. Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха", - добавили в пресс-службе.Таким образом любые предположения об "отмывании" денег, их "непрозрачном" или "сомнительном" происхождении или "сокрытии" являются ложными и порочащими репутацию господина Усманова, подчеркивается в заявлении."Что касается характеристик господина Усманова, сделанных ЕС, мы можем заявить следующее: господин Усманов построил свой капитал благодаря предпринимательской деятельности, а также успешным международным инвестициям. Он никогда не участвовал в процессе приватизации в России, который был основным источником богатства для многих российских "олигархов", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html
https://ria.ru/20221108/obyski-1829967137.html
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алишер усманов, ubs, германия, мюнхен, россия, евросоюз
Алишер Усманов, UBS, Германия, Мюнхен, Россия, Евросоюз
13:41 09.11.2022 (обновлено: 13:58 09.11.2022)
 
Усманов не получал официальных уведомлений о следственных действиях в UBS

Усманов и его представители не получали уведомлений о следственных действиях в банке UBS

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег, заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова.
Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.
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"Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений по данному вопросу и не могут комментировать следственные действия", - указали в пресс-службе.
В заявлении отмечается, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова и подозрений в отмывании средств нет никаких оснований.
"Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из "большой четверки. Происхождение его денег абсолютно прозрачно", - напомнили в пресс-службе.
"Также мы заявляли ранее, что в период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и ФРГ. Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха", - добавили в пресс-службе.
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Таким образом любые предположения об "отмывании" денег, их "непрозрачном" или "сомнительном" происхождении или "сокрытии" являются ложными и порочащими репутацию господина Усманова, подчеркивается в заявлении.
"Что касается характеристик господина Усманова, сделанных ЕС, мы можем заявить следующее: господин Усманов построил свой капитал благодаря предпринимательской деятельности, а также успешным международным инвестициям. Он никогда не участвовал в процессе приватизации в России, который был основным источником богатства для многих российских "олигархов", - заключили в пресс-службе.
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