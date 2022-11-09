https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830362380.html

"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности

"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности - РИА Новости, 09.11.2022

"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности

В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T21:08

2022-11-09T21:08

2022-11-09T22:23

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей Службы безопасности и Бюро экономической безопасности."Представители СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.) Украины находятся в центральном офисе и без наличия каких-либо судебных документов производят обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуют осуществлению обязательных операционных процессов. Просим вмешаться в ситуацию, предоставить информацию и прекратить беспредел, дискредитирующий государство", — говорится в тексте обращения компании на странице в социальной сети Facebook*.В компании призвали Резникова. как адвоката в прошлом, вмешаться в это "откровенное беззаконие" и обратить внимание на то, как лица, уполномоченные государством, осуществляют функции управления. Из заявления следует, что ни бывшим акционерам в количестве 13 тысяч человек, ни трудовому коллективу компании в составе более 20 тысяч работников не предоставили документы на ознакомление с официальной позицией Министерства обороны и принятыми решениями о национализации предприятия."С 08.11.2022 и сейчас в ПАО "Укрнафта" заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска работников к рабочим местам создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременного оформления товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины. Выполнять поручения президента Украины и работать 24/7 в таких условиях слишком сложно", — добавили в компании.Ранее в "Укрнафте" сообщили, что с вечера вторника работу центрального офиса заблокировали вооруженные люди. Сегодня в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации деятельности одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих олигархам, в том числе "Укрнафту". Акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы Министерству обороны Украины. По информации СБУ, позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830290206.html

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей резников, алексей данилов, украина, россия, укрнафта, служба безопасности украины, министерство обороны украины