21:08 09.11.2022 (обновлено: 22:23 09.11.2022)
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности
"Укрнафта" обвинила СБ Украины и Бюро экономической безопасности в незаконных действиях
Заправочная станция "Укрнафта". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей Службы безопасности и Бюро экономической безопасности.
"Представители СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.) Украины находятся в центральном офисе и без наличия каких-либо судебных документов производят обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуют осуществлению обязательных операционных процессов. Просим вмешаться в ситуацию, предоставить информацию и прекратить беспредел, дискредитирующий государство", — говорится в тексте обращения компании на странице в социальной сети Facebook*.
В компании призвали Резникова. как адвоката в прошлом, вмешаться в это "откровенное беззаконие" и обратить внимание на то, как лица, уполномоченные государством, осуществляют функции управления. Из заявления следует, что ни бывшим акционерам в количестве 13 тысяч человек, ни трудовому коллективу компании в составе более 20 тысяч работников не предоставили документы на ознакомление с официальной позицией Министерства обороны и принятыми решениями о национализации предприятия.
"С 08.11.2022 и сейчас в ПАО "Укрнафта" заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска работников к рабочим местам создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременного оформления товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины. Выполнять поручения президента Украины и работать 24/7 в таких условиях слишком сложно", — добавили в компании.
Ранее в "Укрнафте" сообщили, что с вечера вторника работу центрального офиса заблокировали вооруженные люди. Сегодня в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации деятельности одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих олигархам, в том числе "Укрнафту". Акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы Министерству обороны Украины. По информации СБУ, позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
8 ноября, 08:00Украина начала войну с олигархами