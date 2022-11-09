Рейтинг@Mail.ru
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830362380.html
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности
В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T21:08
2022-11-09T22:23
в мире
алексей резников
алексей данилов
украина
россия
укрнафта
служба безопасности украины
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/57/1552785719_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_7c22bab4254ddc9c1c321971fb336e33.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей Службы безопасности и Бюро экономической безопасности."Представители СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.) Украины находятся в центральном офисе и без наличия каких-либо судебных документов производят обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуют осуществлению обязательных операционных процессов. Просим вмешаться в ситуацию, предоставить информацию и прекратить беспредел, дискредитирующий государство", — говорится в тексте обращения компании на странице в социальной сети Facebook*.В компании призвали Резникова. как адвоката в прошлом, вмешаться в это "откровенное беззаконие" и обратить внимание на то, как лица, уполномоченные государством, осуществляют функции управления. Из заявления следует, что ни бывшим акционерам в количестве 13 тысяч человек, ни трудовому коллективу компании в составе более 20 тысяч работников не предоставили документы на ознакомление с официальной позицией Министерства обороны и принятыми решениями о национализации предприятия."С 08.11.2022 и сейчас в ПАО "Укрнафта" заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска работников к рабочим местам создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременного оформления товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины. Выполнять поручения президента Украины и работать 24/7 в таких условиях слишком сложно", — добавили в компании.Ранее в "Укрнафте" сообщили, что с вечера вторника работу центрального офиса заблокировали вооруженные люди. Сегодня в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации деятельности одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих олигархам, в том числе "Укрнафту". Акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы Министерству обороны Украины. По информации СБУ, позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830290206.html
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/57/1552785719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5baa9d2b1ab08943ba6031bd51dc901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей резников, алексей данилов, украина, россия, укрнафта, служба безопасности украины, министерство обороны украины
В мире, Алексей Резников, Алексей Данилов, Украина, Россия, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины
21:08 09.11.2022 (обновлено: 22:23 09.11.2022)
 
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности

"Укрнафта" обвинила СБ Украины и Бюро экономической безопасности в незаконных действиях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗаправочная станция "Укрнафта"
Заправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заправочная станция "Укрнафта". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В национализированном предприятии "Укрнафта" обратились к главе Минобороны Украины Алексею Резникову с просьбой остановить беззаконие со стороны представителей Службы безопасности и Бюро экономической безопасности.
"Представители СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.) Украины находятся в центральном офисе и без наличия каких-либо судебных документов производят обыск помещений, не допускают работников к рабочим местам, препятствуют осуществлению обязательных операционных процессов. Просим вмешаться в ситуацию, предоставить информацию и прекратить беспредел, дискредитирующий государство", — говорится в тексте обращения компании на странице в социальной сети Facebook*.
Автозаправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:00
Киев пытается найти выход из экономического тупика, заявил эксперт
В компании призвали Резникова. как адвоката в прошлом, вмешаться в это "откровенное беззаконие" и обратить внимание на то, как лица, уполномоченные государством, осуществляют функции управления. Из заявления следует, что ни бывшим акционерам в количестве 13 тысяч человек, ни трудовому коллективу компании в составе более 20 тысяч работников не предоставили документы на ознакомление с официальной позицией Министерства обороны и принятыми решениями о национализации предприятия.
"С 08.11.2022 и сейчас в ПАО "Укрнафта" заблокировано осуществление всех банковских расчетов, из-за недопуска работников к рабочим местам создана реальная угроза своевременности представления налоговой отчетности, угроза своевременного оформления товаро-распорядительных документов для нужд добычи и производства, угроза перебоев в работе 530 АЗС по всей территории Украины. Выполнять поручения президента Украины и работать 24/7 в таких условиях слишком сложно", — добавили в компании.
Административное здание предприятия Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:23Специальная военная операция на Украине
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества
Ранее в "Укрнафте" сообщили, что с вечера вторника работу центрального офиса заблокировали вооруженные люди. Сегодня в СБУ заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации деятельности одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих олигархам, в том числе "Укрнафту". Акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы Министерству обороны Украины. По информации СБУ, позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 08:00
Украина начала войну с олигархами
 
В миреАлексей РезниковАлексей ДаниловУкраинаРоссияУкрнафтаСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала