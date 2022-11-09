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СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты" - РИА Новости, 09.11.2022
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СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"
СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты" - РИА Новости, 09.11.2022
СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"
В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:54
2022-11-09T14:59
в мире
алексей данилов
украина
укрнафта
служба безопасности украины
укртатнафта
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.Ранее в национализированной "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует."Сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830185996.html
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в мире, алексей данилов, украина, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта
В мире, Алексей Данилов, Украина, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Укртатнафта
14:54 09.11.2022 (обновлено: 14:59 09.11.2022)
 
СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"

СБУ заявила, что принимает меры по недопущению дестабилизации работы "Укрнафты"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
Ранее в национализированной "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует.
Заправочная станция компании Укрнафта
Вчера, 12:21
В "Укрнафте" заявили, что центральный офис заблокирован вооруженными людьми
"Сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В миреАлексей ДаниловУкраинаУкрнафтаСлужба безопасности УкраиныУкртатнафта
 
 
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