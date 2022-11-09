14:54 09.11.2022 (обновлено: 14:59 09.11.2022)
СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"
СБУ заявила, что принимает меры по недопущению дестабилизации работы "Укрнафты"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
Ранее в национализированной "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует.
"Сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.