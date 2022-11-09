https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830238903.html

СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"

СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты" - РИА Новости, 09.11.2022

СБУ заявила о мерах с целью избежать дестабилизации работы "Укрнафты"

В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:54

2022-11-09T14:54

2022-11-09T14:59

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В службе безопасности Украины заявили, что принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.Ранее в национализированной "Укрнафте" сообщили, что работа центрального офиса предприятия с вечера вторника заблокирована вооруженными людьми, решение суда, санкционирующее силовые действия, отсутствует."Сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что это связано с решением о принудительном отчуждении в госсобственность "акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины.

https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830185996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей данилов, украина, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта