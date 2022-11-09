Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830232770.html
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении
Российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся контратаками замедлить наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:35
2022-11-09T15:55
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774467549_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_fff9195a181eeb45fb68554ce4872dd4.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся контратаками замедлить наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России."Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774437039_0:0:2927:2195_1920x0_80_0_0_271c164b55dd5f3cee22f0af715a1dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
14:35 09.11.2022 (обновлено: 15:55 09.11.2022)
 
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся контратаками замедлить наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.
Потери противника составили:
  • свыше 80 украинских военнослужащих;
  • танк;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • три автомобиля.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На избирательном участке для голосования на выборах в Конгресс США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:38
Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала