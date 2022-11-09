https://ria.ru/20221109/ukraina-1830232770.html
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении
Российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся контратаками замедлить наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:35
2022-11-09T14:35
2022-11-09T15:55
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские войска отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся контратаками замедлить наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России."Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
14:35 09.11.2022 (обновлено: 15:55 09.11.2022)
Российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские войска отбили украинскую контратаку на Южнодонецком направлении