https://ria.ru/20221109/ukraina-1830228799.html
На Украине утвердили список партий, чье имущество передадут государству
На Украине утвердили список партий, чье имущество передадут государству - РИА Новости, 09.11.2022
На Украине утвердили список партий, чье имущество передадут государству
Первый замминистра юстиции Украины Евгений Горовец заявил, что утвержден перечень запрещенных в стране партий для розыска и дальнейшей передачи их имущества в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:22
2022-11-09T14:22
2022-11-09T14:22
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замминистра юстиции Украины Евгений Горовец заявил, что утвержден перечень запрещенных в стране партий для розыска и дальнейшей передачи их имущества в госсобственность.Ранее минюст Украины утвердил перечень имущества, денежных средств и других активов запрещенной в стране компартии, которые передадут в собственность государства. В этом перечне 54 объекта недвижимости, 18 транспортных средств, восемь корпоративных прав, две торговые марки и два земельных участка."Мы уже утвердили перечень других политических партий (чье имущество хотят передать в госсобственность – ред.), их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идет розыскная работа, касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии", - сказал Горовец в эфире всеукраинского телемарафона.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". На Украине 15 августа вступили в силу судебные решения о запрете восьми политических партий, в том числе КПУ и "Оппозиционного блока".
https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830222011.html
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в мире, владимир зеленский, владимир сальдо, украина, наши, социалистическая партия украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Украина, Наши, Социалистическая партия Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
На Украине утвердили список партий, чье имущество передадут государству
На Украине утвердили список запрещенных партий для передачи их активов в госсобственность