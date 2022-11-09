12:31 09.11.2022 (обновлено: 13:00 09.11.2022)
В Ровненской области сообщили о приватизации компании "Янтарь Украины"
Госпредприятие "Янтарь Украины" продали за 216,5 тысячи долларов
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о приватизации госпредприятия "Янтарь Украины": его продали за восемь миллионов гривен (216,5 тысячи долларов), еще 14 миллионов гривен (378,9 тысячи долларов) новый собственник выплатит в счет погашения кредиторской задолженности.
"Государственное предприятие "Янтарь Украины" в Ровно получило нового владельца. Приватизация произошла во время процедуры открытой продажи через систему "Прозорро". Победителем признано ООО "Стройтранс-Логистик". Условиями договора предусмотрено погашение покупателем долгов, в том числе перед бюджетами всех уровней", - написал Коваль в своем Telegram-канале.
По его словам, предприятие было продано за восемь миллионов гривен (216,5 тысячи долларов). Еще 14 миллионов гривен (378,9 тысяч долларов) – это кредиторская задолженность, которую погасит новый собственник.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что аукционы по продаже госимущества возобновлены. По ее словам, правительство передало в управление Фонда госимущества более 800 предприятий, приватизация позволит им получить эффективного собственника и инвестиции.