https://ria.ru/20221109/ukraina-1830188932.html

В Ровненской области сообщили о приватизации компании "Янтарь Украины"

В Ровненской области сообщили о приватизации компании "Янтарь Украины" - РИА Новости, 09.11.2022

В Ровненской области сообщили о приватизации компании "Янтарь Украины"

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о приватизации госпредприятия "Янтарь Украины": его продали за восемь миллионов гривен... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:31

2022-11-09T12:31

2022-11-09T13:00

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о приватизации госпредприятия "Янтарь Украины": его продали за восемь миллионов гривен (216,5 тысячи долларов), еще 14 миллионов гривен (378,9 тысячи долларов) новый собственник выплатит в счет погашения кредиторской задолженности."Государственное предприятие "Янтарь Украины" в Ровно получило нового владельца. Приватизация произошла во время процедуры открытой продажи через систему "Прозорро". Победителем признано ООО "Стройтранс-Логистик". Условиями договора предусмотрено погашение покупателем долгов, в том числе перед бюджетами всех уровней", - написал Коваль в своем Telegram-канале.По его словам, предприятие было продано за восемь миллионов гривен (216,5 тысячи долларов). Еще 14 миллионов гривен (378,9 тысяч долларов) – это кредиторская задолженность, которую погасит новый собственник.Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что аукционы по продаже госимущества возобновлены. По ее словам, правительство передало в управление Фонда госимущества более 800 предприятий, приватизация позволит им получить эффективного собственника и инвестиции.

https://ria.ru/20221005/aktivy-1821760523.html

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ровно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, ровно