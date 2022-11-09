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Экс-главу нацбанка Украины объявили в международный розыск
Экс-главу нацбанка Украины объявили в международный розыск - РИА Новости, 09.11.2022
Экс-главу нацбанка Украины объявили в международный розыск
Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:34
2022-11-09T11:34
2022-11-09T11:34
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что объявили в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов), среди которых Шевченко. По информации издания "Страна", ранее правоохранительные органы сообщили ему о подозрении в причастности к незаконному выводу денег из "Укргазбанка", где он был председателем правления с 2015 года. В октябре Шевченко заявил об уходе в отставку с поста главы экс-главы НБУ "в силу причин, связанных со здоровьем", эту должность он занимал с 2020 года."Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищениях в Укргазбанке", - приводит слова Постолюк издание "РБК Украина".
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/rozysk-1822954356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нацбанк украины
В мире, Украина, Нацбанк Украины
Экс-главу нацбанка Украины объявили в международный розыск
Экс-главу нацбанка Украины Кирилла Шевченко объявили в международный розыск
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск, сообщила
пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что объявили в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов), среди которых Шевченко. По информации издания "Страна", ранее правоохранительные органы сообщили ему о подозрении в причастности к незаконному выводу денег из "Укргазбанка", где он был председателем правления с 2015 года. В октябре Шевченко заявил об уходе в отставку с поста главы экс-главы НБУ "в силу причин, связанных со здоровьем", эту должность он занимал с 2020 года.
"Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищениях в Укргазбанке", - приводит слова Постолюк издание "РБК Украина".