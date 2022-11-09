МВД Украины зафиксировало всплеск ДТП из-за отключений светофоров
МВД Украины заявило более чем о 600 ДТП за сутки из-за отключений светофоров
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что за прошедшие сутки на автодорогах страны произошло более 600 ДТП, причиной этого является отключение светофоров.
"Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах. За прошедшие сутки на автодорогах произошло более 600 ДТП, в том числе с пострадавшими. Погибли 7 человек, 71 человек травмирован", - приводятся слова Енина в Telegram-канале ведомства.
Согласно официальной статистике МВД Украины за первые семь месяцев 2022 года, в стране в среднем за сутки происходило около 190 ДТП. Количество ДТП на Украине выросло на четверть на фоне массового отключения уличного освещения, сообщало ранее украинское интернет-издание "Странa.ua". Издание приводило статистику нацполиции, согласно которой с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.
Ранее мэр Полтавы Александр Мамай сообщал, что с момента, когда исчезает свет и перестают работать светофоры, на больших перекрестках патрулирует полиция. В то же время, инспекция по благоустройству вместе с полицией выявляет предпринимателей, которые не выключат наружное освещение, при рекомендации соблюдать режим экономии электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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