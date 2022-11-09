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"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2022
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"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины
"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2022
"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины
Вместо девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Евросоюз направил Киеву лишь три, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:17
2022-11-09T15:32
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
брюссель
киев
евросоюз
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вместо девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Евросоюз направил Киеву лишь три, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова министра финансов Чехии Збынек Станюра.На встрече в Брюсселе чешский министр финансов призвал коллег из ЕС обеспечить своевременное утверждение нового пакета помощи в размере 18 миллиардов евро и начать их выплату в следующем году.Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский просил Евросоюз перевести деньги в этом году, как утверждают в статье, последний транш предложенной в мае помощи будет отправлен только в следующем.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, брюссель, киев, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз, НАТО
10:17 09.11.2022 (обновлено: 15:32 09.11.2022)
 
"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины

The Telegraph: Европа не сдержала обещание направить девять миллиардов евро Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вместо девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Евросоюз направил Киеву лишь три, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова министра финансов Чехии Збынек Станюра.

"Очень сложно смотреть в глаза украинским министрам и объяснять, почему мы не способны выполнить обещания глав наших государств и правительств", — признался чиновник.

На встрече в Брюсселе чешский министр финансов призвал коллег из ЕС обеспечить своевременное утверждение нового пакета помощи в размере 18 миллиардов евро и начать их выплату в следующем году.
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский просил Евросоюз перевести деньги в этом году, как утверждают в статье, последний транш предложенной в мае помощи будет отправлен только в следующем.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаБрюссельКиевЕвросоюзНАТО
 
 
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