https://ria.ru/20221109/ukraina-1830148277.html

"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины

"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2022

"Не сможем смотреть в глаза". Чешский министр осудил ЕС из-за Украины

Вместо девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Евросоюз направил Киеву лишь три, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:17

2022-11-09T10:17

2022-11-09T15:32

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

брюссель

киев

евросоюз

нато

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вместо девяти миллиардов евро, обещанных Украине в мае Брюсселем, Евросоюз направил Киеву лишь три, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на слова министра финансов Чехии Збынек Станюра.На встрече в Брюсселе чешский министр финансов призвал коллег из ЕС обеспечить своевременное утверждение нового пакета помощи в размере 18 миллиардов евро и начать их выплату в следующем году.Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский просил Евросоюз перевести деньги в этом году, как утверждают в статье, последний транш предложенной в мае помощи будет отправлен только в следующем.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221108/podgotovka-1830075495.html

украина

брюссель

киев

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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, брюссель, киев, евросоюз, нато