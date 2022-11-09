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В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой - РИА Новости, 09.11.2022

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой

Правоохранители задержали в Приморье мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары ради того, чтобы украсть их накопления, сообщили в краевом... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:45

2022-11-09T02:45

2022-11-09T02:45

происшествия

жилье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Приморье мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары ради того, чтобы украсть их накопления, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.В ведомстве отметили, что убитому мужчине было 84 года, а женщине — 74.Совершить преступление подозреваемый решил из-за долгов по кредитам, считают следователи. Пытаясь замести следы, мужчина спрятал на чердаке своего дома вещи, в которые был одет при убийстве.Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), добавили в СК.

https://ria.ru/20220628/strelba-1798612493.html

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2022

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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)