https://ria.ru/20221109/turtsiya-1830155943.html
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией
Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:51
2022-11-09T10:51
2022-11-09T10:51
в мире
мевлют чавушоглу
сирия
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - приводит слова Чавушоглу газета Aydınlık.По его словам, благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии около 530 тысяч сирийцев уже вернулись домой."Если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html
https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мевлют чавушоглу, сирия, турция, анкара (провинция)
В мире, Мевлют Чавушоглу, Сирия, Турция, Анкара (провинция)
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал условия для установление дипконтактов с Сирией