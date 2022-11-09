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В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией - РИА Новости, 09.11.2022
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В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией
Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:51
2022-11-09T10:51
в мире
мевлют чавушоглу
сирия
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - приводит слова Чавушоглу газета Aydınlık.По его словам, благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии около 530 тысяч сирийцев уже вернулись домой."Если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html
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сирия
турция
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в мире, мевлют чавушоглу, сирия, турция, анкара (провинция)
В мире, Мевлют Чавушоглу, Сирия, Турция, Анкара (провинция)
10:51 09.11.2022
 
В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией

Глава МИД Турции Чавушоглу назвал условия для установление дипконтактов с Сирией

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - приводит слова Чавушоглу газета Aydınlık.
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11 октября, 23:02
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По его словам, благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии около 530 тысяч сирийцев уже вернулись домой.
"Если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреМевлют ЧавушоглуСирияТурцияАнкара (провинция)
 
 
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