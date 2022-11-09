https://ria.ru/20221109/turtsiya-1830155943.html

В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией

В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией - РИА Новости, 09.11.2022

В МИД Турции назвали условия для установление дипконтактов с Сирией

Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:51

2022-11-09T10:51

2022-11-09T10:51

в мире

мевлют чавушоглу

сирия

турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - приводит слова Чавушоглу газета Aydınlık.По его словам, благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии около 530 тысяч сирийцев уже вернулись домой."Если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html

https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

в мире, мевлют чавушоглу, сирия, турция, анкара (провинция)