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На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм" - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221109/turizm-1830354590.html
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм" - РИА Новости, 09.11.2022
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"
Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:10
2022-11-09T20:10
туризм
владимир путин
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства."Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляется соответствующими структурными подразделениями Ростуризма", - указывается в разделе.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
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владимир путин, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
20:10 09.11.2022
 
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"

На официальном сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства.
"Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляется соответствующими структурными подразделениями Ростуризма", - указывается в разделе.
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:28Туризм
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ТуризмВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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