https://ria.ru/20221109/turizm-1830354590.html
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм" - РИА Новости, 09.11.2022
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"
Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:10
2022-11-09T20:10
2022-11-09T20:10
туризм
владимир путин
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства."Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляется соответствующими структурными подразделениями Ростуризма", - указывается в разделе.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
https://ria.ru/20221109/doguzova-1830187587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"
На официальном сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"