https://ria.ru/20221109/turizm-1830354590.html

На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"

На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм" - РИА Новости, 09.11.2022

На сайте Минэкономразвития появился раздел "Туризм"

Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:10

2022-11-09T20:10

2022-11-09T20:10

туризм

владимир путин

михаил мишустин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Раздел "Туризм" появился на официальном сайте Министерства экономического развития, указывается на веб-портале ведомства."Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляется соответствующими структурными подразделениями Ростуризма", - указывается в разделе.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

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владимир путин, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм