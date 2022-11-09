Рейтинг@Mail.ru
В России стартует программа научно-популярного туризма - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221109/turizm-1830146892.html
В России стартует программа научно-популярного туризма
В России стартует программа научно-популярного туризма - РИА Новости, 09.11.2022
В России стартует программа научно-популярного туризма
Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует 15 ноября, она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:11
2022-11-09T10:34
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
калининградская область
российское общество "знание"
музей мирового океана
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_44e6619af45381e8ea2c72d74ec7b0a8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует 15 ноября, она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."С 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий в России стартует программа научно-популярного туризма для молодежи", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба. - Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента (РФ), направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным".Чернышенко добавил, что маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники ознакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых, в этом году к программе присоединилось 10 регионов, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов, а до 2025 года планируется существенно нарастить перечень направлений – до 200 объектов в 40 субъектах России.Отмечается, что в десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области."Вовлечение талантливой молодежи в исследовательскую среду — одно из важнейших направлений работы Минобрнауки России, и программа научно-популярного туризма будет способствовать его дальнейшему развитию. Реализация этой инициативы сделает науку еще более доступной для общества, а также — что наиболее важно – позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое", – приводит пресс-служба вице-премьера слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова."Регион стремительно развивается как популярный у наших соотечественников туристический центр, который может предложить различные направления отдыха, включая культурно- и научно-познавательное. Научно-популярный туризм считаю очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодежи. Ведь по-настоящему заинтересовать молодых людей и вовлечь их в науку можно только используя нестандартный, увлекательный подход. Развитие науки – наше будущее, а основа любой науки – люди, которые по-настоящему горят своей работой", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.В правительстве пояснили, что первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября, его участниками станут школьники и студенты – победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание", они познакомятся с историей региона, побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно "Витязь", на борту которого расположено 14 лабораторий. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории Музея Мирового океана, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html
https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_abb9aa43f18e1e43093d0a99f0f8d6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, калининградская область, российское общество "знание", музей мирового океана, навигатор абитуриента
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Калининградская область, Российское общество "Знание", Музей Мирового океана, Навигатор абитуриента
10:11 09.11.2022 (обновлено: 10:34 09.11.2022)
 
В России стартует программа научно-популярного туризма

Вице-премьер Чернышенко: в России стартует программа научно-популярного туризма

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует 15 ноября, она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"С 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий в России стартует программа научно-популярного туризма для молодежи", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба. - Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента (РФ), направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным".
Чернышенко добавил, что маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники ознакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых, в этом году к программе присоединилось 10 регионов, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов, а до 2025 года планируется существенно нарастить перечень направлений – до 200 объектов в 40 субъектах России.
Отмечается, что в десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:00Туризм
В правительство внесут туристический мастер-план по России
"Вовлечение талантливой молодежи в исследовательскую среду — одно из важнейших направлений работы Минобрнауки России, и программа научно-популярного туризма будет способствовать его дальнейшему развитию. Реализация этой инициативы сделает науку еще более доступной для общества, а также — что наиболее важно – позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое", – приводит пресс-служба вице-премьера слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.
"Регион стремительно развивается как популярный у наших соотечественников туристический центр, который может предложить различные направления отдыха, включая культурно- и научно-познавательное. Научно-популярный туризм считаю очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодежи. Ведь по-настоящему заинтересовать молодых людей и вовлечь их в науку можно только используя нестандартный, увлекательный подход. Развитие науки – наше будущее, а основа любой науки – люди, которые по-настоящему горят своей работой", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В правительстве пояснили, что первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября, его участниками станут школьники и студенты – победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание", они познакомятся с историей региона, побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно "Витязь", на борту которого расположено 14 лабораторий. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории Музея Мирового океана, добавили в пресс-службе.
Девушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:02Туризм
Курорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят
 
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияКалининградская областьРоссийское общество "Знание"Музей Мирового океанаНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала