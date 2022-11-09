https://ria.ru/20221109/turizm-1830146892.html

В России стартует программа научно-популярного туризма

В России стартует программа научно-популярного туризма - РИА Новости, 09.11.2022

В России стартует программа научно-популярного туризма

Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует 15 ноября, она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:11

2022-11-09T10:11

2022-11-09T10:34

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует 15 ноября, она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."С 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий в России стартует программа научно-популярного туризма для молодежи", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба. - Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента (РФ), направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным".Чернышенко добавил, что маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники ознакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых, в этом году к программе присоединилось 10 регионов, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов, а до 2025 года планируется существенно нарастить перечень направлений – до 200 объектов в 40 субъектах России.Отмечается, что в десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области."Вовлечение талантливой молодежи в исследовательскую среду — одно из важнейших направлений работы Минобрнауки России, и программа научно-популярного туризма будет способствовать его дальнейшему развитию. Реализация этой инициативы сделает науку еще более доступной для общества, а также — что наиболее важно – позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое", – приводит пресс-служба вице-премьера слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова."Регион стремительно развивается как популярный у наших соотечественников туристический центр, который может предложить различные направления отдыха, включая культурно- и научно-познавательное. Научно-популярный туризм считаю очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодежи. Ведь по-настоящему заинтересовать молодых людей и вовлечь их в науку можно только используя нестандартный, увлекательный подход. Развитие науки – наше будущее, а основа любой науки – люди, которые по-настоящему горят своей работой", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.В правительстве пояснили, что первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября, его участниками станут школьники и студенты – победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание", они познакомятся с историей региона, побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно "Витязь", на борту которого расположено 14 лабораторий. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории Музея Мирового океана, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html

https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html

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Влада Копылова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, калининградская область, российское общество "знание", музей мирового океана, навигатор абитуриента