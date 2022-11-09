https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830308636.html

В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей

В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022

В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей

Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:49

2022-11-09T17:49

2022-11-09T17:58

сша

россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805025659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2999dc88db05c1e5d999cb83a09f07b7.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830305236.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, общество, владимир путин