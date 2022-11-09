https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830308636.html
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей
Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:49
2022-11-09T17:49
2022-11-09T17:58
сша
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805025659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2999dc88db05c1e5d999cb83a09f07b7.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830305236.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805025659_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0917de02e6ce3c73b207787880595854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, общество, владимир путин
США, Россия, Общество, Владимир Путин
17:49 09.11.2022 (обновлено: 17:58 09.11.2022)
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей
Основы госполитики: деятельность недружественных стран угрожает традиционным ценностям
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе.