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В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022
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В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей
Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:49
2022-11-09T17:58
сша
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе.
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сша, россия, общество, владимир путин
США, Россия, Общество, Владимир Путин
17:49 09.11.2022 (обновлено: 17:58 09.11.2022)
 
В основах госполитики перечисляются угрозы для традиционных ценностей

Основы госполитики: деятельность недружественных стран угрожает традиционным ценностям

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:40
Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей
 
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