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Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей
Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей - РИА Новости, 09.11.2022
Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, соответствующий РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:40
2022-11-09T20:36
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — говорится в документе.Понятие "традиционные ценности" сформулировано там как "нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России".К ним, согласно документу, относятся "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу". Также перечислены "высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов".Основы госполитики также предполагают формирование на мировой арене образа России как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Кроме того, одной из целью станет защита русского языка и противодействие излишнему использованию иностранной лексики.Среди "угроз традиционным ценностям" названы деятельность экстремистских и террористических организаций, "отдельных СМИ", действия США и других недружественных государств, транснациональных корпораций и НКО. В частности, речь идет о деструктивном влиянии на россиян "культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Все это становится угрозой для демографической ситуации в стране, отмечается в указе.В реализации госполитики будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий.Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
https://ria.ru/20221103/zapad-1828953318.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:40 09.11.2022 (обновлено: 20:36 09.11.2022)
 
Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей

Путин подписал указ об основах государственной политики по сохранению духовных ценностей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — говорится в документе.
Понятие "традиционные ценности" сформулировано там как "нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России".
К ним, согласно документу, относятся "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу". Также перечислены "высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов".
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Основы госполитики также предполагают формирование на мировой арене образа России как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Кроме того, одной из целью станет защита русского языка и противодействие излишнему использованию иностранной лексики.
Среди "угроз традиционным ценностям" названы деятельность экстремистских и террористических организаций, "отдельных СМИ", действия США и других недружественных государств, транснациональных корпораций и НКО. В частности, речь идет о деструктивном влиянии на россиян "культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Все это становится угрозой для демографической ситуации в стране, отмечается в указе.
В реализации госполитики будут принимать участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие органы власти в пределах своих полномочий.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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