https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html
В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних
В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних - РИА Новости, 09.11.2022
В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:43
2022-11-09T13:43
2022-11-09T13:43
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести следующие изменения в (Трудовой) Кодекс: исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью", - сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагаются условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника."Освободить работодателя от необходимости осуществлять за свой счет предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника при его трудоустройстве (статья 266), если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности", - уточняется в пояснительной записке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних
В Госдуму внесли законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних с 14 лет
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести следующие изменения в (Трудовой) Кодекс: исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью", - сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, проектом предлагаются условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника.
"Освободить работодателя от необходимости осуществлять за свой счет предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника при его трудоустройстве (статья 266), если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности", - уточняется в пояснительной записке.