https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html

В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних

В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних - РИА Новости, 09.11.2022

В Госдуму внесли проект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:43

2022-11-09T13:43

2022-11-09T13:43

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внести следующие изменения в (Трудовой) Кодекс: исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью", - сообщается в пояснительной записке.Кроме того, проектом предлагаются условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника."Освободить работодателя от необходимости осуществлять за свой счет предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника при его трудоустройстве (статья 266), если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности", - уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220425/internet-1785328243.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф