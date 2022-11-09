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Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе

Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе - РИА Новости, 09.11.2022

Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе

Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:29

2022-11-09T13:29

2022-11-09T13:29

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

мариуполь

донбасс

экономика

жкх

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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний, сообщил глава региона Игорь Артамонов. "Такое сотрудничество для нас очень важно. Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в регионах Донбасса, липецкая компания изготавливает и поставляет трубы. Вместе мы обустроим мирную жизнь жителей новых российских регионов", - отметил Артамонов.По сообщению губернатора, в ближайшем будущем липецкие трубы планируется использовать в трехлетнем проекте восстановления системы водоснабжения Мариуполя. Артамонов отметил, что по стоимости сверхпрочная труба диаметром 300 сантиметров сопоставима с аналогичной трубой из пластика, но намного долговечнее . Кроме этого, помимо труб, на предприятии недавно начали выпускать чугунные печи-буржуйки для обогрева солдат в полевых условиях. Планируется изготавливать сто разборных агрегатов в месяц.

https://ria.ru/20221107/sportinventar-1829582420.html

липецкая область

мариуполь

донбасс

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, мариуполь, донбасс, экономика, жкх