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Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе - РИА Новости, 09.11.2022
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:29
2022-11-09T13:29
2022-11-09T13:29
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
мариуполь
донбасс
экономика
жкх
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний, сообщил глава региона Игорь Артамонов. "Такое сотрудничество для нас очень важно. Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в регионах Донбасса, липецкая компания изготавливает и поставляет трубы. Вместе мы обустроим мирную жизнь жителей новых российских регионов", - отметил Артамонов.По сообщению губернатора, в ближайшем будущем липецкие трубы планируется использовать в трехлетнем проекте восстановления системы водоснабжения Мариуполя. Артамонов отметил, что по стоимости сверхпрочная труба диаметром 300 сантиметров сопоставима с аналогичной трубой из пластика, но намного долговечнее . Кроме этого, помимо труб, на предприятии недавно начали выпускать чугунные печи-буржуйки для обогрева солдат в полевых условиях. Планируется изготавливать сто разборных агрегатов в месяц.
https://ria.ru/20221107/sportinventar-1829582420.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, мариуполь, донбасс, экономика, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Мариуполь, Донбасс, Экономика, ЖКХ