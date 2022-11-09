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Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе - РИА Новости, 09.11.2022
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Липецкая область
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Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе - РИА Новости, 09.11.2022
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:29
2022-11-09T13:29
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
мариуполь
донбасс
экономика
жкх
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний, сообщил глава региона Игорь Артамонов. "Такое сотрудничество для нас очень важно. Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в регионах Донбасса, липецкая компания изготавливает и поставляет трубы. Вместе мы обустроим мирную жизнь жителей новых российских регионов", - отметил Артамонов.По сообщению губернатора, в ближайшем будущем липецкие трубы планируется использовать в трехлетнем проекте восстановления системы водоснабжения Мариуполя. Артамонов отметил, что по стоимости сверхпрочная труба диаметром 300 сантиметров сопоставима с аналогичной трубой из пластика, но намного долговечнее . Кроме этого, помимо труб, на предприятии недавно начали выпускать чугунные печи-буржуйки для обогрева солдат в полевых условиях. Планируется изготавливать сто разборных агрегатов в месяц.
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игорь артамонов, липецкая область, мариуполь, донбасс, экономика, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Мариуполь, Донбасс, Экономика, ЖКХ
13:29 09.11.2022
 

Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиЛипецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
Липецкие трубы используют для восстановления водоснабжения в Мариуполе
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области отправили в Мариуполь для восстановления сети водоснабжения полкилометра сверхпрочных труб, производимых одной из липецких компаний, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Такое сотрудничество для нас очень важно. Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в регионах Донбасса, липецкая компания изготавливает и поставляет трубы. Вместе мы обустроим мирную жизнь жителей новых российских регионов", - отметил Артамонов.
По сообщению губернатора, в ближайшем будущем липецкие трубы планируется использовать в трехлетнем проекте восстановления системы водоснабжения Мариуполя. Артамонов отметил, что по стоимости сверхпрочная труба диаметром 300 сантиметров сопоставима с аналогичной трубой из пластика, но намного долговечнее . Кроме этого, помимо труб, на предприятии недавно начали выпускать чугунные печи-буржуйки для обогрева солдат в полевых условиях. Планируется изготавливать сто разборных агрегатов в месяц.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьМариупольДонбассЭкономикаЖКХ
 
 
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