https://ria.ru/20221109/trevoga-1830222194.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 09.11.2022
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:06
2022-11-09T14:06
2022-11-09T14:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
харьков
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры Украины.Около 14.00 (мск) все регионы Украины на карте окрашены в красный цвет, что свидетельствует о сигнале воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, харьков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
14:06 09.11.2022 (обновлено: 14:20 09.11.2022)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На Украине объявили воздушную тревогу, все регионы на онлайн-карте Минцифры красного цвета