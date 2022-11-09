https://ria.ru/20221109/trevoga-1830178349.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:58

2022-11-09T11:58

2022-11-09T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кировоградская область

николаевская область

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Ранее в среду в Николаевской области уже объявляли воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html

украина

днепропетровская область

кировоградская область

николаевская область

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Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, николаевская область