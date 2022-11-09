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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/trevoga-1830178349.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:58
2022-11-09T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
кировоградская область
николаевская область
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Ранее в среду в Николаевской области уже объявляли воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина
днепропетровская область
кировоградская область
николаевская область
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в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, Николаевская область
11:58 09.11.2022
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© Flickr / TerrettaУкраинский город Кировоград
Украинский город Кировоград - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Flickr / Terretta
Украинский город Кировоград. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Ранее в среду в Николаевской области уже объявляли воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:58Специальная военная операция на Украине
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКировоградская областьНиколаевская область
 
 
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