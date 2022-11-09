https://ria.ru/20221109/trevoga-1830178349.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:58
2022-11-09T11:58
2022-11-09T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
кировоградская область
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146667/15/1466671575_0:576:3072:2304_1920x0_80_0_0_26353b21cda8bc8d9d9671d68a091461.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Ранее в среду в Николаевской области уже объявляли воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html
украина
днепропетровская область
кировоградская область
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146667/15/1466671575_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_8ffa0a910ccb1604b4a35b7fe7f5d440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, Николаевская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу