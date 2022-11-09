https://ria.ru/20221109/trevoga-1830123534.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:19
2022-11-09T08:19
2022-11-09T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Воздушная тревога, вся область", - написал Ким в своем Telegram-канале.Позже мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале написал, что в 8.08 (9.08 мск) в городе объявлена воздушная тревога. Это же время указано в онлайн-карте воздушных тревог минцифры по Николаевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
08:19 09.11.2022 (обновлено: 09:33 09.11.2022)
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Глава военной администрации Ким: в Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу