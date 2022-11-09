https://ria.ru/20221109/trevoga-1830123534.html

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.11.2022

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:19

2022-11-09T08:19

2022-11-09T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Воздушная тревога, вся область", - написал Ким в своем Telegram-канале.Позже мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале написал, что в 8.08 (9.08 мск) в городе объявлена воздушная тревога. Это же время указано в онлайн-карте воздушных тревог минцифры по Николаевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221108/bayden-1830088302.html

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николаевская область

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф