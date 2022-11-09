https://ria.ru/20221109/tramp-1830377860.html
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими"
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими" - РИА Новости, 09.11.2022
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими"
Экс-президент США Дональд Трамп признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:58
2022-11-09T23:58
2022-11-09T23:59
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой".Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры."Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа", - написал он в собственной социальной сети Truth Social.По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
23:58 09.11.2022 (обновлено: 23:59 09.11.2022)
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими"
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими", но назвал их большой личной победой
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой".
Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа
по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры.
"Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа", - написал он в собственной социальной сети Truth Social.
По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.