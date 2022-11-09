https://ria.ru/20221109/tramp-1830372560.html
Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой
Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой - РИА Новости, 09.11.2022
Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что победы республиканских кандидатов на выборах в конгресс - его заслуга, а поражения - не его вина. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:39
2022-11-09T22:39
2022-11-09T23:14
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дональд трамп
выборы в конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что победы республиканских кандидатов на выборах в конгресс - его заслуга, а поражения - не его вина.Он отметил, что на деле происходит наоборот, когда республиканские кандидаты, даже те, которым он советовал выдвигаться, побеждают, его заслуги в этом не признают. "Когда дела у них плохи, они винят меня во всем. Я готов ко всему, но мы защитим себя", - сказал Трамп.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.Кроме того, в некоторых штатах прошли выборы губернаторов.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы в конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы в Конгресс США
22:39 09.11.2022 (обновлено: 23:14 09.11.2022)
Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой
Трамп назвал результаты промежуточных выборов в конгресс своей заслугой