https://ria.ru/20221109/tramp-1830112203.html
Трамп заявил, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал"
Трамп заявил, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал" - РИА Новости, 09.11.2022
Трамп заявил, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал"
Экс-президент США Дональд Трамп на фоне проходящих во вторник выборов в конгресс пожаловался, что страна при президенте-демократе Джо Байдене превратилась в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:10
2022-11-09T05:10
2022-11-09T05:14
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне проходящих во вторник выборов в конгресс пожаловался, что страна при президенте-демократе Джо Байдене превратилась в "большой жирный провал", утратив авторитет и доверие в мире."Наша страна к настоящему моменту утратила доверие. Она утратила свое очарование. Все потеряно. Наша страна сейчас - большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире", - заявил Трамп в своем интервью каналу NewsNation.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://ria.ru/20221109/tramp-1830101453.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
05:10 09.11.2022 (обновлено: 05:14 09.11.2022)
Трамп заявил, что США при Байдене превратились в "большой жирный провал"
Трамп на фоне выборов в конгресс заявил, что США при Байдене утратили авторитет в мире