https://ria.ru/20221109/tramp-1830101453.html
Трамп призвал протестовать недовольных ходом промежуточных выборов
Трамп призвал протестовать недовольных ходом промежуточных выборов - РИА Новости, 09.11.2022
Трамп призвал протестовать недовольных ходом промежуточных выборов
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и призвал своих сторонников выходить на протесты. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:15
2022-11-09T00:15
2022-11-09T01:02
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и призвал своих сторонников выходить на протесты.Как указал бывший президент, в Пенсильвании обещают подсчитать голоса лишь через несколько дней, а в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования в районах, где в основном живут сторонники республиканцев.В округе Марикопа в Аризоне, по словам Трампа, заявляют о том, что 20% машин для голосования не считают бюллетени. Неисправность, отметил он, также фиксируют только в районах, где преобладают сторонники республиканцев."Народ Аризоны: не расходитесь из очередей, пока не проголосуете. Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте", - написал Трамп.Он также назвал ситуацию в Марикопе, Детройте, Пенсильвании и других местах "бедствием с честностью выборов". "Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?" - задался вопросом политик. Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
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в мире, дональд трамп, аризона, детройт, пенсильвания, технологии
В мире, Дональд Трамп, Аризона, Детройт, Пенсильвания, Технологии
00:15 09.11.2022 (обновлено: 01:02 09.11.2022)
Трамп призвал протестовать недовольных ходом промежуточных выборов
Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах США
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и призвал своих сторонников выходить на протесты.
"Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как указал бывший президент, в Пенсильвании
обещают подсчитать голоса лишь через несколько дней, а в Аризоне
сообщают о сбоях устройств для голосования в районах, где в основном живут сторонники республиканцев.
В округе Марикопа в Аризоне, по словам Трампа, заявляют о том, что 20% машин для голосования не считают бюллетени. Неисправность, отметил он, также фиксируют только в районах, где преобладают сторонники республиканцев.
"Народ Аризоны: не расходитесь из очередей, пока не проголосуете. Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте", - написал Трамп.
Он также назвал ситуацию в Марикопе, Детройте, Пенсильвании и других местах "бедствием с честностью выборов". "Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?" - задался вопросом политик.
Во вторник в США
проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.