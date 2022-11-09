https://ria.ru/20221109/tovarooborot-1830123111.html

Товарооборот Красноярского края с Казахстаном вырос на 80 процентов

Товарооборот Красноярского края с Казахстаном вырос на 80 процентов - РИА Новости, 09.11.2022

Товарооборот Красноярского края с Казахстаном вырос на 80 процентов

Товарооборот между Красноярским краем и Казахстаном за первые шесть месяцев 2022 года вырос почти на 80% и превысил 75 миллионов долларов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:16

2022-11-09T08:16

2022-11-09T08:17

красноярский край

александр усс

казахстан

экономика

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Товарооборот между Красноярским краем и Казахстаном за первые шесть месяцев 2022 года вырос почти на 80% и превысил 75 миллионов долларов, сообщает пресс-служба губернатора края.По ее данным, в настоящее время глава региона Александр Усс находится в Астане с рабочим визитом.Он обсудил с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции республики Казахстан Сериком Жумангариным наращивание взаимного товарооборота."По словам главы региона, отношения Красноярского края и Казахстана успешно развиваются. Сегодня около двухсот наших региональных компаний производят экспортные и импортные операции с республикой. За первое полугодие этого года внешнеторговый оборот края с Казахстаном увеличился почти на 80 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 75 млн долларов", - говорится в сообщении.Красноярский край готов экспортировать в Казахстан зерновые культуры, мукомольную продукцию, дикоросы, а также продукцию деревообработки, пиломатериалы, пеллеты, деревянные домокомплекты, горно-обогатительное оборудование. В свою очередь из Казахстана региону интересен импорт овощей и фруктов, мясной продукции, сельхозтехники и запчастей, деревообрабатывающего оборудования.В ходе встречи с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым красноярский губернатор обсудил международный обмен научно-техническими знаниями и современными технологиями, использование возможностей края в качестве транспортно-логистического хаба, а также развитие туризма."Для бизнеса Акмолинской области Красноярск может стать удобным транспортно-логистическим хабом для перевозки грузов по территории России. Кроме того, нам интересны и совместные проекты в сфере туризма, ведь ваша область входит в пятерку лидеров туристических зон Казахстана, а индустрия отдыха и туризма - одна из приоритетных отраслей", - цитирует Уса пресс-служба.Губернатор отметил, что в последние годы Красноярский край уделяет особое внимание развитию туризма, создавая все больше мест притяжения гостей из регионов России и других стран.

https://ria.ru/20221104/krasnoyarsk-1829225662.html

https://ria.ru/20221027/zerno-1827243513.html

красноярский край

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, александр усс, казахстан, экономика