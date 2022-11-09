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Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Столичная группа текстильных компаний запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани, позволяющую оперативно заказывать и получать изделия по... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:18
2022-11-09T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Столичная группа текстильных компаний запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани, позволяющую оперативно заказывать и получать изделия по индивидуальному дизайну, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как ожидают разработчики, платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.По мнению разработчиков, платформа будет стимулировать увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров благодаря возможности начинать дело с малыми вложениями, кастомизации продукта и выпуску небольших партий по запросу потребителя. Кроме того, Print-a-porter позволит начинающим текстильным художникам и дизайнерам попробовать свои силы в данной отрасли.
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва
07:18 09.11.2022
 

Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве

© Фото : пресс-служба ДИПП Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Столичная группа текстильных компаний запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани, позволяющую оперативно заказывать и получать изделия по индивидуальному дизайну, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter. Благодаря ей бизнес может оперативно заказывать и получать изделия, созданные на основе личных пожеланий, выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов, реализовывать собственные идеи и в короткие сроки выпускать малые серии товаров", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

© Фото : пресс-служба ДИПП Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Как ожидают разработчики, платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.
"Мы поставили себе амбициозную задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса", – отметила руководитель проекта, основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.
© Фото : пресс-служба ДИПП Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве
По мнению разработчиков, платформа будет стимулировать увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров благодаря возможности начинать дело с малыми вложениями, кастомизации продукта и выпуску небольших партий по запросу потребителя. Кроме того, Print-a-porter позволит начинающим текстильным художникам и дизайнерам попробовать свои силы в данной отрасли.
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