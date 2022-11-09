https://ria.ru/20221109/tkani-1830066441.html

Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве

Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве - РИА Новости, 09.11.2022

Цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили в Москве

Столичная группа текстильных компаний запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани, позволяющую оперативно заказывать и получать изделия по... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:18

2022-11-09T07:18

2022-11-09T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Столичная группа текстильных компаний запустила цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани, позволяющую оперативно заказывать и получать изделия по индивидуальному дизайну, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как ожидают разработчики, платформа станет площадкой оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. Планируется, что в будущем с помощью нее наладят сотрудничество поставщики материалов и швейные производства. Каждый теперь может напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.По мнению разработчиков, платформа будет стимулировать увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды, предметов интерьера, постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров благодаря возможности начинать дело с малыми вложениями, кастомизации продукта и выпуску небольших партий по запросу потребителя. Кроме того, Print-a-porter позволит начинающим текстильным художникам и дизайнерам попробовать свои силы в данной отрасли.

https://ria.ru/20221103/ustroystva-1828803794.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва