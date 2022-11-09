https://ria.ru/20221109/tigritsa-1830194901.html

Слепая тигрица из Саратова хорошо перенесла операцию на один глаз

Слепая тигрица из Саратова хорошо перенесла операцию на один глаз - РИА Новости, 09.11.2022

Слепая тигрица из Саратова хорошо перенесла операцию на один глаз

Слепой тигрице из Саратова успешно сделали операцию на один глаз, животное чувствует себя хорошо, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:55

2022-11-09T12:55

2022-11-09T12:55

хорошие новости

светлана радионова

саратов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Слепой тигрице из Саратова успешно сделали операцию на один глаз, животное чувствует себя хорошо, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова."Следим за состоянием тигрицы Авроры после операции. Она чувствует себя хорошо, контактна, в игривом настроении. В середине декабря планируется операция на второй глаз. Животное под присмотром профессионалов, так что прогнозы оптимистичные", - написала Радионова в Telegram-канале.Глава ведомства добавила, что в организацию поступали сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова, которая попала в неволю тигренком, а когда подросла, то ее заперли в сарае, где из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло.

https://ria.ru/20221104/zapovednik-1829155201.html

саратов

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Сарай в Саратове или вольер в зоопарке: история слепой тигрицы Авроры Тигрица Аврора ослепла в детстве, когда в контактном зоопарке заболела рахитом. Болезнь дала осложнение – отслоение сетчатки. Позже Аврора заболела еще и артритом. Сегодня ее лечит и ухаживает за ней хозяин – Илья Горячев. Животное осталось с ним после закрытия контактного зоопарка, которым и владел Илья. Тигрица живет в небольшом сарае в Саратове. Местные жители уверяют, что хозяин приходит редко, поэтому Аврора скулит по ночам. Активисты обратились в местную прокуратуру. По итогам проверки было установлено, что условия содержания тигрицы не соответствуют нормам. В сарае мало света и плохая вентиляция воздуха. Аврору перевезут в Московский зоопарк, где ее лечением займутся столичные ветеринары. 2022-11-09T12:55 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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светлана радионова, саратов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)