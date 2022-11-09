https://ria.ru/20221109/tesla-1830111409.html

Маск продал акции Tesla стоимостью почти четыре миллиарда долларов

Маск продал акции Tesla стоимостью почти четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 09.11.2022

Маск продал акции Tesla стоимостью почти четыре миллиарда долларов

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов, следует из документа комиссии по... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T04:57

2022-11-09T04:57

2022-11-09T04:57

технологии

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов, следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Ранее сообщалось, что состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla, случившихся на фоне покупки предпринимателем компании Twitter.С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже на 15,04%.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/tesla-1808506344.html

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технологии, илон маск, tesla motors