https://ria.ru/20221109/terakt-1830208625.html

В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт

В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт - РИА Новости, 09.11.2022

В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт

Два боевика украинского националистичного батальона "Азов"* задержаны в Бердянске: они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:44

2022-11-09T13:44

2022-11-09T13:51

бердянск

запорожская область

владимир рогов

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СИМФРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Два боевика украинского националистичного батальона "Азов"* задержаны в Бердянске: они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Задержали двух боевиков "Азова"*, один из них еще числился в "Правом секторе"*. У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного", - сказал Рогов в среду.По его словам, при задержании у боевиков обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html

бердянск

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бердянск, запорожская область, владимир рогов