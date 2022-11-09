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В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт - РИА Новости, 09.11.2022
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В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт
В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт - РИА Новости, 09.11.2022
В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт
Два боевика украинского националистичного батальона "Азов"* задержаны в Бердянске: они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:44
2022-11-09T13:51
бердянск
запорожская область
владимир рогов
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СИМФРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Два боевика украинского националистичного батальона "Азов"* задержаны в Бердянске: они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Задержали двух боевиков "Азова"*, один из них еще числился в "Правом секторе"*. У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного", - сказал Рогов в среду.По его словам, при задержании у боевиков обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.* Запрещенные в России террористические организации.
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бердянск, запорожская область, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов
13:44 09.11.2022 (обновлено: 13:51 09.11.2022)
 
В Бердянске задержали двух украинских националистов, готовивших теракт

В Бердянске задержали двух боевиков "Азова", готовивших теракт на подстанции

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Два боевика украинского националистичного батальона "Азов"* задержаны в Бердянске: они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Задержали двух боевиков "Азова"*, один из них еще числился в "Правом секторе"*. У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного", - сказал Рогов в среду.
По его словам, при задержании у боевиков обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.
* Запрещенные в России террористические организации.
Дезертировавший боевик Азова о том, как добил российского бойца - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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БердянскЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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