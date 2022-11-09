https://ria.ru/20221109/taksi-1830193843.html

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои - РИА Новости, 09.11.2022

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои

Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:50

2022-11-09T12:50

2022-11-09T12:51

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", - говорится во всплывающем сообщении при попытке вызова такси.РИА Новости отправило запрос в пресс-службу компаний.

https://ria.ru/20221107/taksi-1829553841.html

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