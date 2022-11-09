https://ria.ru/20221109/taksi-1830193843.html
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои - РИА Новости, 09.11.2022
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои
Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:50
2022-11-09T12:50
2022-11-09T12:51
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", - говорится во всплывающем сообщении при попытке вызова такси.РИА Новости отправило запрос в пресс-службу компаний.
https://ria.ru/20221107/taksi-1829553841.html
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технологии, uber, яндекс, яндекс.такси, россия
Технологии, Uber, Яндекс, Яндекс.Такси, Россия
12:50 09.11.2022 (обновлено: 12:51 09.11.2022)
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои
В работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои