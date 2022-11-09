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В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои - РИА Новости, 09.11.2022
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В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои - РИА Новости, 09.11.2022
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои
Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:50
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", - говорится во всплывающем сообщении при попытке вызова такси.РИА Новости отправило запрос в пресс-службу компаний.
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технологии, uber, яндекс, яндекс.такси, россия
Технологии, Uber, Яндекс, Яндекс.Такси, Россия
12:50 09.11.2022 (обновлено: 12:51 09.11.2022)
 
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои

В работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber произошли сбои

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сбои произошли в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber, передает корреспондент РИА Новости.
"Неизвестная ошибка", - говорится во всплывающем сообщении при попытке вызова такси.
РИА Новости отправило запрос в пресс-службу компаний.
Тестирование беспилотного автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 05:39
Российские разработчики начали сертификацию летающего такси
 
ТехнологииUberЯндексЯндекс.ТаксиРоссия
 
 
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