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Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/svo-1830313554.html
Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована
Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована
Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:01
2022-11-09T18:52
специальная военная операция на украине
россия
сергей суровикин
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации.По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.При этом на Херсонском направлении противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам."Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", — заявил он.Он отметил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.Суровикин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы."Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу", — заявил он.Министр обороны согласился с предложением Суровикина.
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Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации
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россия, сергей суровикин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Суровикин, Безопасность
18:01 09.11.2022 (обновлено: 18:52 09.11.2022)
 
Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Суровикин заявил Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации.
По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.
При этом на Херсонском направлении противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.
"Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", — заявил он.
Он отметил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.
Суровикин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы.
"Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу", — заявил он.
Министр обороны согласился с предложением Суровикина.
Херсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей СуровикинБезопасность
 
 
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