https://ria.ru/20221109/svo-1830313554.html

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:01

2022-11-09T18:01

2022-11-09T18:52

специальная военная операция на украине

россия

сергей суровикин

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации.По его словам, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.При этом на Херсонском направлении противник бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам."Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", — заявил он.Он отметил, что из региона удалось вывезти более 115 тысяч человек.Суровикин подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление и повлечет значительные жертвы."Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу", — заявил он.Министр обороны согласился с предложением Суровикина.

https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации Доклад генерала Суровикина министру обороны Шойгу о ситуации в зоне спецоперации 2022-11-09T18:01 true PT8M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей суровикин, безопасность