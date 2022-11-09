https://ria.ru/20221109/sud-1830249347.html
Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве
Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве
Верховный суд РФ отправил в столичный суд дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:12
2022-11-09T15:12
2022-11-09T15:12
происшествия
иван белозерцев
борис шпигель
пенза
россия
москва
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в столичный суд дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить, направить дело для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы", - огласил решение судья.Изначально дело должны были направить в суд Пензы, но Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.Защита Белозерцева оспорила доводы, указанные в ходатайстве Генпрокуратуры, но не возражала против рассмотрения дела в Подмосковье ради удобства и транспортной доступности.Остальные фигуранты просили перенести дело в суд, ближайший к их СИЗО, чтобы транспортировка занимала меньше времени. Особенно настаивала на этом защита Шпигеля, который недавно перенес инфаркт и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков.Этим же решением суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей и оставил под арестом их имущество.Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили пользоваться автомобилем представительского класса.По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html
https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html
https://ria.ru/20221109/safronov-1830184073.html
пенза
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван белозерцев, борис шпигель, пенза, россия, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Пенза, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве
Верховный суд направил дело экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля в Москву
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в столичный суд дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство Генпрокуратуры
удовлетворить, направить дело для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы", - огласил решение судья.
Изначально дело должны были направить в суд Пензы
, но Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.
Защита Белозерцева оспорила доводы, указанные в ходатайстве Генпрокуратуры, но не возражала против рассмотрения дела в Подмосковье
ради удобства и транспортной доступности.
Остальные фигуранты просили перенести дело в суд, ближайший к их СИЗО, чтобы транспортировка занимала меньше времени. Особенно настаивала на этом защита Шпигеля, который недавно перенес инфаркт и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков.
Этим же решением суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей и оставил под арестом их имущество.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили пользоваться автомобилем представительского класса.
По мнению СК
, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.