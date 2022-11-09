https://ria.ru/20221109/sud-1830249347.html

Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве

Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве - РИА Новости, 09.11.2022

Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева рассмотрят в Москве

Верховный суд РФ отправил в столичный суд дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:12

2022-11-09T15:12

2022-11-09T15:12

происшествия

иван белозерцев

борис шпигель

пенза

россия

москва

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в столичный суд дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить, направить дело для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы", - огласил решение судья.Изначально дело должны были направить в суд Пензы, но Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.Защита Белозерцева оспорила доводы, указанные в ходатайстве Генпрокуратуры, но не возражала против рассмотрения дела в Подмосковье ради удобства и транспортной доступности.Остальные фигуранты просили перенести дело в суд, ближайший к их СИЗО, чтобы транспортировка занимала меньше времени. Особенно настаивала на этом защита Шпигеля, который недавно перенес инфаркт и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков.Этим же решением суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей и оставил под арестом их имущество.Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве.Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили пользоваться автомобилем представительского класса.По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.

https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html

https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html

https://ria.ru/20221109/safronov-1830184073.html

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происшествия, иван белозерцев, борис шпигель, пенза, россия, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)