https://ria.ru/20221109/sud-1830178045.html
Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей
Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей - РИА Новости, 09.11.2022
Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей
Верховный суд Татарстана, где проходит рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии, эвакуировали... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:58
2022-11-09T11:58
2022-11-09T12:07
происшествия
республика татарстан (татарстан)
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана, где проходит рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии, эвакуировали в среду днем из-за пожарной сигнализации, передает корреспондент РИА Новости.Согласно объявлению по громкой связи, в здании суда обнаружено задымление."На электронную почту суда пришло письмо с угрозами", - уточнил РИА Новости представитель суда.К зданию суда в настоящее время прибывают оперативные службы.
https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), ильназ галявиев, стрельба в школе в казани
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Ильназ Галявиев, Стрельба в школе в Казани
11:58 09.11.2022 (обновлено: 12:07 09.11.2022)
Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей
В суде в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, сработала пожарная сигнализация