https://ria.ru/20221109/sud-1830178045.html

Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей

Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей - РИА Новости, 09.11.2022

Из суда в Татарстане, где рассматривали дело Галявиева, эвакуировали людей

Верховный суд Татарстана, где проходит рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии, эвакуировали... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:58

2022-11-09T11:58

2022-11-09T12:07

происшествия

республика татарстан (татарстан)

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана, где проходит рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии, эвакуировали в среду днем из-за пожарной сигнализации, передает корреспондент РИА Новости.Согласно объявлению по громкой связи, в здании суда обнаружено задымление."На электронную почту суда пришло письмо с угрозами", - уточнил РИА Новости представитель суда.К зданию суда в настоящее время прибывают оперативные службы.

https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан), ильназ галявиев, стрельба в школе в казани