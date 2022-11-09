Рейтинг@Mail.ru
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830312762.html
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:58
2022-11-09T17:58
евгений балицкий
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830286838_2:0:3550:1996_1920x0_80_0_0_9604ecf45697dbebbc09f8e9cbc590f1.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, подчеркнув его патриотизм и бесстрашие в борьбе за правду."Сегодня пришла трагическая весть. Погиб наш друг и боевой товарищ – заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Бесстрашный боец за правду, патриот России – он оставался в строю до последней минуты. Враги его боялись, а друзья ценили за ум, смелость и решительность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что Стремоусов погиб. В аппарате администрации региона РИА Новости уточняли, что он погиб в ДТП. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели и отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285369.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830286838_852:0:3513:1996_1920x0_80_0_0_c770bd07d04793545c59504ada6e847e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов
Евгений Балицкий, Херсонская область , Запорожская область, Кирилл Стремоусов
17:58 09.11.2022
 
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Балицкий назвал Стремоусова патриотом России и бесстрашным бойцом за правду

© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевКирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Кирилл Стремоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, подчеркнув его патриотизм и бесстрашие в борьбе за правду.
"Сегодня пришла трагическая весть. Погиб наш друг и боевой товарищ – заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Бесстрашный боец за правду, патриот России – он оставался в строю до последней минуты. Враги его боялись, а друзья ценили за ум, смелость и решительность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"Вечная память и благодарность за все, что ты успел сделать для Родины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Стремоусова", - добавил он.
Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что Стремоусов погиб. В аппарате администрации региона РИА Новости уточняли, что он погиб в ДТП. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели и отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 16:43
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
 
Евгений БалицкийХерсонская областьЗапорожская областьКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала