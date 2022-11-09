https://ria.ru/20221109/stremousov-1830312762.html
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:58
2022-11-09T17:58
2022-11-09T17:58
евгений балицкий
херсонская область
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кирилл стремоусов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, подчеркнув его патриотизм и бесстрашие в борьбе за правду."Сегодня пришла трагическая весть. Погиб наш друг и боевой товарищ – заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Бесстрашный боец за правду, патриот России – он оставался в строю до последней минуты. Враги его боялись, а друзья ценили за ум, смелость и решительность", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что Стремоусов погиб. В аппарате администрации региона РИА Новости уточняли, что он погиб в ДТП. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели и отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285369.html
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евгений балицкий, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов
Евгений Балицкий, Херсонская область , Запорожская область, Кирилл Стремоусов
Балицкий выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Балицкий назвал Стремоусова патриотом России и бесстрашным бойцом за правду