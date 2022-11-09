https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285113.html
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова
Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:47
2022-11-09T16:47
2022-11-09T17:24
кирилл стремоусов
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется."На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — приводятся в заявлении ведомства в Telegram слова министра Вадима Ильмиева.В областной ВГА РИА Новости ранее заявили, что Стремоусов погиб в ДТП.
https://ria.ru/20221026/kherson-1826832705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, происшествия, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Происшествия, Херсонская область
16:47 09.11.2022 (обновлено: 17:24 09.11.2022)
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова
Минздрав Херсонской области выясняет состояние Стремоусова после ДТП