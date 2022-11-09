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Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
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Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова
Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:47
2022-11-09T17:24
кирилл стремоусов
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется."На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — приводятся в заявлении ведомства в Telegram слова министра Вадима Ильмиева.В областной ВГА РИА Новости ранее заявили, что Стремоусов погиб в ДТП.
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кирилл стремоусов, происшествия, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Происшествия, Херсонская область
16:47 09.11.2022 (обновлено: 17:24 09.11.2022)
 
Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова

Минздрав Херсонской области выясняет состояние Стремоусова после ДТП

© Фото : Кирилл Стремоусов / TelegramЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Кирилл Стремоусов / Telegram
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется.
"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — приводятся в заявлении ведомства в Telegram слова министра Вадима Ильмиева.
В областной ВГА РИА Новости ранее заявили, что Стремоусов погиб в ДТП.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Кирилл СтремоусовПроисшествияХерсонская область
 
 
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