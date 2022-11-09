https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285113.html

Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова

Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022

Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП с участием Стремоусова

Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:47

2022-11-09T16:47

2022-11-09T17:24

кирилл стремоусов

происшествия

херсонская область

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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав Херсонской области подтвердил лишь факт ДТП с участием местного чиновника Кирилла Стремоусова, информация о его состоянии проверяется."На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — приводятся в заявлении ведомства в Telegram слова министра Вадима Ильмиева.В областной ВГА РИА Новости ранее заявили, что Стремоусов погиб в ДТП.

https://ria.ru/20221026/kherson-1826832705.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, происшествия, херсонская область