Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
Глава Севастополя Развожаев назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
© Фото : пресс-служба администрации Херсонской областиЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
"Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром… Это невосполнимая утрата. Соболезную родным и близким", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В пресс-службе администрации Херсонской области ранее заявили, что погиб замглавы области Стремоусов.