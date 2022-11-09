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Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой - РИА Новости, 09.11.2022
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Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой - РИА Новости, 09.11.2022
Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:34
2022-11-09T16:34
кирилл стремоусов
михаил развожаев
севастополь
россия
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.В пресс-службе администрации Херсонской области ранее заявили, что погиб замглавы области Стремоусов.
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кирилл стремоусов, михаил развожаев, севастополь, россия, херсонская область , общество
Кирилл Стремоусов, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Херсонская область , Общество
16:34 09.11.2022
 
Глава Севастополя назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой

Глава Севастополя Развожаев назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой

© Фото : пресс-служба администрации Херсонской областиЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба администрации Херсонской области
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал невосполнимой утратой гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
"Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром… Это невосполнимая утрата. Соболезную родным и близким", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В пресс-службе администрации Херсонской области ранее заявили, что погиб замглавы области Стремоусов.
 
Кирилл СтремоусовМихаил РазвожаевСевастопольРоссияХерсонская областьОбщество
 
 
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