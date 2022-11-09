https://ria.ru/20221109/stremousov-1830275102.html

Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов

Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов - РИА Новости, 09.11.2022

Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщили РИА Новости в аппарате администрации региона. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:19

2022-11-09T16:19

2022-11-09T17:56

кирилл стремоусов

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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщили РИА Новости в аппарате администрации региона.Информацию о гибели Стремоусова также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", — отметил Сальдо.Врио губернатора добавил, что власти помогут семье погибшего. У Стремоусова пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против "Майдана".После освобождения Херсонской области российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов