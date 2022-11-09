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Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов - РИА Новости, 09.11.2022
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Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов
Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов - РИА Новости, 09.11.2022
Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщили РИА Новости в аппарате администрации региона. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:19
2022-11-09T17:56
кирилл стремоусов
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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщили РИА Новости в аппарате администрации региона.Информацию о гибели Стремоусова также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. "Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", — отметил Сальдо.Врио губернатора добавил, что власти помогут семье погибшего. У Стремоусова пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против "Майдана".После освобождения Херсонской области российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
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кирилл стремоусов
Кирилл Стремоусов
16:19 09.11.2022 (обновлено: 17:56 09.11.2022)
 
Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

© Фото : Кирилл Стремоусов / TelegramЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Кирилл Стремоусов / Telegram
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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ХЕРСОН, 9 ноя — РИА Новости. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщили РИА Новости в аппарате администрации региона.

"К сожалению, информация подтверждается. Кирилл Сергеевич Стремоусов погиб в ДТП. Его водитель выжил", — заявили агентству.

Информацию о гибели Стремоусова также подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
"Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", — отметил Сальдо.
Врио губернатора добавил, что власти помогут семье погибшего. У Стремоусова пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой.
Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Окончил Западноукраинский национальный университет. Занимался политикой, возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. Также вел активную общественную деятельность. В 2014-м, когда в Киеве произошел госпереворот, организовывал в Херсоне митинги против "Майдана".
После освобождения Херсонской области российскими войсками Стремоусова назначили заместителем главы администрации. Практически ежедневно он публиковал сообщения в своих соцсетях о положении дел в регионе и на линии боевого соприкосновения.
Херсонская область 30 сентября вошла в состав России на основании прошедшего там референдума.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:41
Биография Кирилла Стремоусова
 
Кирилл Стремоусов
 
 
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