https://ria.ru/20221109/stallone-1830040468.html
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть - РИА Новости, 09.11.2022
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть
Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:43
2022-11-09T05:43
2022-11-09T05:43
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.По мнению актера, он смог бы исполнить роль кого-то вроде Ника Фьюри, директора организации Щ. И. Т.. В фильмах Marvel это второстепенный персонаж. Его образ воплотил Сэмюэл Л. Джексон. "Я не похож ни на одного героя из комиксов. Например, я никогда не смог бы воплотить образ Терминатора", — рассуждает Сталлоне. Актер уже появлялся в лентах Marvel. Во вторых "Стражах Галактики" он сыграл опустошителя Стакара Огорда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, marvel comics, сильвестр сталлоне
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Marvel Comics, Сильвестр Сталлоне
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть
Сталлоне рассказал, что сыграл бы кого-то вроде Ника Фьюри из фильмов Marvel