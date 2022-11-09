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Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
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Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть - РИА Новости, 09.11.2022
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть
Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T05:43
2022-11-09T05:43
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сильвестр сталлоне
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.По мнению актера, он смог бы исполнить роль кого-то вроде Ника Фьюри, директора организации Щ. И. Т.. В фильмах Marvel это второстепенный персонаж. Его образ воплотил Сэмюэл Л. Джексон. "Я не похож ни на одного героя из комиксов. Например, я никогда не смог бы воплотить образ Терминатора", — рассуждает Сталлоне. Актер уже появлялся в лентах Marvel. Во вторых "Стражах Галактики" он сыграл опустошителя Стакара Огорда.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, marvel comics, сильвестр сталлоне
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Marvel Comics, Сильвестр Сталлоне
05:43 09.11.2022
 
Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть

Сталлоне рассказал, что сыграл бы кого-то вроде Ника Фьюри из фильмов Marvel

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.
По мнению актера, он смог бы исполнить роль кого-то вроде Ника Фьюри, директора организации Щ. И. Т.. В фильмах Marvel это второстепенный персонаж. Его образ воплотил Сэмюэл Л. Джексон.
"Я не похож ни на одного героя из комиксов. Например, я никогда не смог бы воплотить образ Терминатора", — рассуждает Сталлоне.
Актер уже появлялся в лентах Marvel. Во вторых "Стражах Галактики" он сыграл опустошителя Стакара Огорда.
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