https://ria.ru/20221109/stallone-1830040468.html

Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть

Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть - РИА Новости, 09.11.2022

Сталлоне рассказал, какого персонажа из комиксов он хотел бы сыграть

Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T05:43

2022-11-09T05:43

2022-11-09T05:43

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне рассказал, какого персонажа из графических романов он хотел бы сыграть. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.По мнению актера, он смог бы исполнить роль кого-то вроде Ника Фьюри, директора организации Щ. И. Т.. В фильмах Marvel это второстепенный персонаж. Его образ воплотил Сэмюэл Л. Джексон. "Я не похож ни на одного героя из комиксов. Например, я никогда не смог бы воплотить образ Терминатора", — рассуждает Сталлоне. Актер уже появлялся в лентах Marvel. Во вторых "Стражах Галактики" он сыграл опустошителя Стакара Огорда.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, marvel comics, сильвестр сталлоне