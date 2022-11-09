17:40 09.11.2022 (обновлено: 18:31 09.11.2022)
МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию
Захарова: Москва готова к диалогу, если Вашингтон поймет бесполезность давления
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любой конфронтации Россия даст достойный отпор. Тем не менее, по ее словам, в Москве "не захлопывают дверь" в вопросе дальнейших переговоров.
"Мы готовы к нормальной работе, когда и если Вашингтон осознает бесперспективность давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине в качестве его стороны, что чревато для США столь же унизительным поражением, как это случилось во Вьетнаме и Афганистане", — сказала Захарова.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.