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МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию - РИА Новости, 09.11.2022
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МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию
МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию - РИА Новости, 09.11.2022
МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию
Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:40
2022-11-09T18:31
в мире
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она подчеркнула, что любой конфронтации Россия даст достойный отпор. Тем не менее, по ее словам, в Москве "не захлопывают дверь" в вопросе дальнейших переговоров.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:40 09.11.2022 (обновлено: 18:31 09.11.2022)
 
МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию

Захарова: Москва готова к диалогу, если Вашингтон поймет бесполезность давления

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любой конфронтации Россия даст достойный отпор. Тем не менее, по ее словам, в Москве "не захлопывают дверь" в вопросе дальнейших переговоров.
"Мы готовы к нормальной работе, когда и если Вашингтон осознает бесперспективность давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине в качестве его стороны, что чревато для США столь же унизительным поражением, как это случилось во Вьетнаме и Афганистане", — сказала Захарова.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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В миреРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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