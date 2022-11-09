https://ria.ru/20221109/ssha-1830305334.html

МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию

МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию - РИА Новости, 09.11.2022

МИД призвал США осознать бесполезность давления на Россию

Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:40

2022-11-09T17:40

2022-11-09T18:31

в мире

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен отказаться от давления на Москву и дальнейшего втягивания в конфликт на Украине для продолжения диалога, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она подчеркнула, что любой конфронтации Россия даст достойный отпор. Тем не менее, по ее словам, в Москве "не захлопывают дверь" в вопросе дальнейших переговоров.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)