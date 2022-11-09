Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/ssha-1830299375.html
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии - РИА Новости, 09.11.2022
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии
Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:23
2022-11-09T17:23
в мире
мария захарова
россия
сша
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты представителей США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны. Делается это по американскому обыкновению нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе, которую можно извлечь, если следовать указам из Вашингтона", - сказала она в среду в ходе брифинга.Захарова отметила, что Россия "отслеживает участившиеся вояжи эмиссаров США", которые "щедры на обещания помощи в якобы "перспективных проектах"."Нам очевидна их антироссийская заряженность", - подчеркнула она."Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для цветных революций и демонстрируя напоказ некие "благие намерения", преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату, позволяя выкачивать ресурсы и насаждать пресловутые западные ценности", - добавила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830276784.html
https://ria.ru/20221109/kongress-1830204604.html
россия
сша
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_926f804a1424c7cc76a7ce3026d02192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, россия, сша, центральная азия
В мире, Мария Захарова, Россия, США, Центральная Азия
17:23 09.11.2022
 
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии

Захарова: США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты представителей США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны. Делается это по американскому обыкновению нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе, которую можно извлечь, если следовать указам из Вашингтона", - сказала она в среду в ходе брифинга.
Пьер де Вилье - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 16:25
Во Франции заявили, что ЕС не заинтересован в конфликте на Украине
Захарова отметила, что Россия "отслеживает участившиеся вояжи эмиссаров США", которые "щедры на обещания помощи в якобы "перспективных проектах".
"Нам очевидна их антироссийская заряженность", - подчеркнула она.
"Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для цветных революций и демонстрируя напоказ некие "благие намерения", преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату, позволяя выкачивать ресурсы и насаждать пресловутые западные ценности", - добавила официальный представитель МИД России.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 13:31
В Госдуме готовы рассмотреть предложения из конгресса США по диалогу
 
В миреМария ЗахароваРоссияСШАЦентральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала