https://ria.ru/20221109/ssha-1830299375.html

Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии

Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии - РИА Новости, 09.11.2022

Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии

Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:23

2022-11-09T17:23

2022-11-09T17:23

в мире

мария захарова

россия

сша

центральная азия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты представителей США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны. Делается это по американскому обыкновению нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе, которую можно извлечь, если следовать указам из Вашингтона", - сказала она в среду в ходе брифинга.Захарова отметила, что Россия "отслеживает участившиеся вояжи эмиссаров США", которые "щедры на обещания помощи в якобы "перспективных проектах"."Нам очевидна их антироссийская заряженность", - подчеркнула она."Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для цветных революций и демонстрируя напоказ некие "благие намерения", преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату, позволяя выкачивать ресурсы и насаждать пресловутые западные ценности", - добавила официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830276784.html

https://ria.ru/20221109/kongress-1830204604.html

россия

сша

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в мире, мария захарова, россия, сша, центральная азия