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Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии - РИА Новости, 09.11.2022
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии
Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:23
2022-11-09T17:23
2022-11-09T17:23
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мария захарова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты представителей США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны. Делается это по американскому обыкновению нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе, которую можно извлечь, если следовать указам из Вашингтона", - сказала она в среду в ходе брифинга.Захарова отметила, что Россия "отслеживает участившиеся вояжи эмиссаров США", которые "щедры на обещания помощи в якобы "перспективных проектах"."Нам очевидна их антироссийская заряженность", - подчеркнула она."Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для цветных революций и демонстрируя напоказ некие "благие намерения", преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату, позволяя выкачивать ресурсы и насаждать пресловутые западные ценности", - добавила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830276784.html
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в мире, мария захарова, россия, сша, центральная азия
В мире, Мария Захарова, Россия, США, Центральная Азия
Захарова рассказала о планах США на страны Центральной Азии
Захарова: США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Попытки США усилить своё влияние в Центральной Азии нацелены на превращение стран региона в послушных сателлитов, Россия отслеживает участившиеся визиты представителей США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны. Делается это по американскому обыкновению нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе, которую можно извлечь, если следовать указам из Вашингтона", - сказала она в среду в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Россия "отслеживает участившиеся вояжи эмиссаров США", которые "щедры на обещания помощи в якобы "перспективных проектах".
"Нам очевидна их антироссийская заряженность", - подчеркнула она.
"Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон
не жалеет денег, готовя почву для цветных революций и демонстрируя напоказ некие "благие намерения", преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату, позволяя выкачивать ресурсы и насаждать пресловутые западные ценности", - добавила официальный представитель МИД России.