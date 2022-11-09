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Республиканцы ужесточат контроль за помощью Киеву, заявил эксперт

Республиканцы ужесточат контроль за помощью Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022

Республиканцы ужесточат контроль за помощью Киеву, заявил эксперт

Прошедшие в конгресс США республиканцы ужесточат контроль за помощью Киеву, но не сократят ее, считает профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:07

2022-11-09T13:07

2022-11-09T13:07

в мире

дмитрий тренин

кевин маккарти

украина

сша

киев

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прошедшие в конгресс США республиканцы ужесточат контроль за помощью Киеву, но не сократят ее, считает профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Тренин."На мой взгляд, ожидания сокращения американской помощи Украине в результате выборов в конгресс преувеличены", - заявил Тренин РИА Новости.Он отметил, что, во-первых, отношение политического класса США к действиям России на Украине остаётся резко отрицательным, никаких признаков смягчения этой позиции в обозримом будущем нет."Во-вторых, пафос критики республиканцами нынешней помощи Киеву заключается в необходимости более ответственного и подотчетного использования выделяемых средств, а не в пересмотре самого подхода", – добавил он.Кроме того, очень большие суммы помощи "уже выделены или будут выделены ещё нынешним составом конгресса", считает эксперт."Аргументы можно добавлять. А исходить нужно из того, что объём помощи Украине со стороны США и их союзников будет нарастать. Милостей от американского политического процесса ждать не стоит. Серьёзного влияния результатов выборов на внешнюю политику США я не предполагаю", - резюмировал онВо вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате представителей, у демократов - 216 мест.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830190187.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий тренин, кевин маккарти, украина, сша, киев, итоги промежуточных выборов в сша - 2022