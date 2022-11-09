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В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы - РИА Новости, 09.11.2022
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В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы
Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:36
2022-11-09T12:53
политика
сша
россия
дмитрий песков
конгресс сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже настолько привыкли, что просто не замечаем", - сказал Песков.Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.
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политика, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Конгресс США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
12:36 09.11.2022 (обновлено: 12:53 09.11.2022)
 
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы

Песков заявил, что в Кремле уже не замечают заявлений США о "вмешательстве" в их выборы

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уже настолько привыкли, что просто не замечаем", - сказал Песков.
Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.
Официальный сборщик бюллетеней избирательной комиссии округа Кайахога вручает избирателю наклейку Я проголосовал - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 08:00
Россия выйдет победителем из американских выборов
 
ПолитикаСШАРоссияДмитрий ПесковКонгресс СШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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