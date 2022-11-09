https://ria.ru/20221109/ssha-1830189766.html

В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы

В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы - РИА Новости, 09.11.2022

В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы

Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:36

2022-11-09T12:36

2022-11-09T12:53

политика

сша

россия

дмитрий песков

конгресс сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже настолько привыкли, что просто не замечаем", - сказал Песков.Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.

https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

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Кирилл Волков

политика, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022