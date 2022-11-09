https://ria.ru/20221109/ssha-1830189766.html
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы
Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:36
2022-11-09T12:36
2022-11-09T12:53
политика
сша
россия
дмитрий песков
конгресс сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кремль настолько привык к обвинениям во вмешательстве в выборы в США, что просто их не замечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже настолько привыкли, что просто не замечаем", - сказал Песков.Ранее в США завершилось голосование на выборах в конгресс США.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, дмитрий песков, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Конгресс США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
12:36 09.11.2022 (обновлено: 12:53 09.11.2022)
В Кремле проигнорировали заявления США о "вмешательстве" в выборы
Песков заявил, что в Кремле уже не замечают заявлений США о "вмешательстве" в их выборы