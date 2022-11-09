https://ria.ru/20221109/ssha-1830145657.html

Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей

Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей - РИА Новости, 09.11.2022

Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей

Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:06

2022-11-09T10:06

2022-11-09T11:55

сша

в мире

кевин маккарти

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов в конгресс.Если прогноз Маккарти оправдается, он сменит Пелоси на посту спикера.Как говорится в заявлении самой Пелоси, опубликованном агентством CSPAN, успехи Демократической партии уверенно превосходят ожидания.Голосование на выборах в конгресс США завершилось с закрытием участка на Аляске около 9:00 мск. Сейчас продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.По итогам выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают, что оппозиционная Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это грозит серьезно осложнить работу президента-демократа Джо Байдена.По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 219 мест в палате представителей, у демократов — 216.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, кевин маккарти, промежуточные выборы в сша