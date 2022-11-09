10:06 09.11.2022 (обновлено: 11:55 09.11.2022)
Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей
Лидер республиканцев Маккарти заявил о возвращении контроля над палатой представителей
© AP Photo / Alex BrandonКевин Маккарти во время выступления в Вашингтоне. 9 ноября 2022
© AP Photo / Alex Brandon
Кевин Маккарти во время выступления в Вашингтоне. 9 ноября 2022
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов в конгресс.
"Ясно, что мы возвращаем себе палату. <...> Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси (спикер, лидер демократического большинства палаты представителей. — Прим. ред.) — в меньшинстве", — сказал он, выступая в Вашингтоне.
Если прогноз Маккарти оправдается, он сменит Пелоси на посту спикера.
Как говорится в заявлении самой Пелоси, опубликованном агентством CSPAN, успехи Демократической партии уверенно превосходят ожидания.
Голосование на выборах в конгресс США завершилось с закрытием участка на Аляске около 9:00 мск. Сейчас продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.
По итогам выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают, что оппозиционная Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это грозит серьезно осложнить работу президента-демократа Джо Байдена.
По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 219 мест в палате представителей, у демократов — 216.
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