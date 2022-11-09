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Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей - РИА Новости, 09.11.2022
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Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей
Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей
Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:06
2022-11-09T11:55
сша
в мире
кевин маккарти
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов в конгресс.Если прогноз Маккарти оправдается, он сменит Пелоси на посту спикера.Как говорится в заявлении самой Пелоси, опубликованном агентством CSPAN, успехи Демократической партии уверенно превосходят ожидания.Голосование на выборах в конгресс США завершилось с закрытием участка на Аляске около 9:00 мск. Сейчас продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.По итогам выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают, что оппозиционная Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это грозит серьезно осложнить работу президента-демократа Джо Байдена.По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 219 мест в палате представителей, у демократов — 216.
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сша, в мире, кевин маккарти, промежуточные выборы в сша
США, В мире, Кевин Маккарти, Промежуточные выборы в США
10:06 09.11.2022 (обновлено: 11:55 09.11.2022)
 
Республиканцы заявили о возвращении контроля над палатой представителей

Лидер республиканцев Маккарти заявил о возвращении контроля над палатой представителей

© AP Photo / Alex BrandonКевин Маккарти во время выступления в Вашингтоне. 9 ноября 2022
Кевин Маккарти во время выступления в Вашингтоне. 9 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Кевин Маккарти во время выступления в Вашингтоне. 9 ноября 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что палата вернется под контроль его партии по итогам промежуточных выборов в конгресс.

"Ясно, что мы возвращаем себе палату. <...> Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а Нэнси Пелоси (спикер, лидер демократического большинства палаты представителей. — Прим. ред.) — в меньшинстве", — сказал он, выступая в Вашингтоне.

Если прогноз Маккарти оправдается, он сменит Пелоси на посту спикера.
Как говорится в заявлении самой Пелоси, опубликованном агентством CSPAN, успехи Демократической партии уверенно превосходят ожидания.
Голосование на выборах в конгресс США завершилось с закрытием участка на Аляске около 9:00 мск. Сейчас продолжается подсчет голосов, который, в зависимости от обстоятельств, может растянуться на несколько дней.
По итогам выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают, что оппозиционная Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это грозит серьезно осложнить работу президента-демократа Джо Байдена.
По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 219 мест в палате представителей, у демократов — 216.
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