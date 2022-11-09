https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html

В Госдуме заявили, что США грозит распад на отдельные штаты

В Госдуме заявили, что США грозит распад на отдельные штаты - РИА Новости, 09.11.2022

В Госдуме заявили, что США грозит распад на отдельные штаты

США грозит распад на отдельные штаты, если вся полнота власти в стране останется в руках президента Джо Байдена и его команды, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:30

2022-11-09T08:30

2022-11-09T08:30

в мире

джо байден

михаил шеремет

сша

госдума рф

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. США грозит распад на отдельные штаты, если вся полнота власти в стране останется в руках президента Джо Байдена и его команды, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.В США проходят промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов."Судьба США в руках простых американцев. От исхода выборов зависит будущее их страны. Если полнота власти сохранится в руках Байдена и его команды, то американское общество ждет большое потрясение, внутриполитический и экономические кризис и как итог распад на отдельные независимые штаты", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Байден превратил США в страну, которая перестала пользоваться уважением в мире, так как несет другим народам лишь войну, горе, смерть и разруху.

https://ria.ru/20221109/kitay-1830081998.html

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Варвара Скокшина

в мире, джо байден, михаил шеремет, сша, госдума рф, итоги промежуточных выборов в сша - 2022