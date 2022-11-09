https://ria.ru/20221109/sroki-1830193620.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:49
2022-11-09T12:49
2022-11-09T12:59
владимир путин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас динамичный график, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков
12:49 09.11.2022 (обновлено: 12:59 09.11.2022)
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Сроки послания Путина Федеральному Собранию и прямой линии подстроят под график президента