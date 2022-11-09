https://ria.ru/20221109/sroki-1830193620.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 09.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:49

2022-11-09T12:49

2022-11-09T12:59

владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас динамичный график, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221109/sammity-1830189525.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, дмитрий песков