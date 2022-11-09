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В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 09.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 09.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:49
2022-11-09T12:59
владимир путин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас динамичный график, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем", - сказал Песков.
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владимир путин, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков
12:49 09.11.2022 (обновлено: 12:59 09.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Сроки послания Путина Федеральному Собранию и прямой линии подстроят под график президента

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА новости. Кремль сообщит, когда будут определены даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и "Прямая линия", у главы государства сейчас динамичный график, заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем", - сказал Песков.
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