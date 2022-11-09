https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830231567.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2022

Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:33

2022-11-09T14:33

2022-11-09T15:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221109/himars-1830234324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, луганская народная республика