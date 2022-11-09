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Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830231567.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:33
2022-11-09T15:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.
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россия, безопасность, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Луганская Народная Республика
14:33 09.11.2022 (обновлено: 15:01 09.11.2022)
 
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили более 60 военных ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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