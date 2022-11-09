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Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:33
2022-11-09T14:33
2022-11-09T15:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Купянском направлении отражена атака усиленного мотопехотного батальона, уничтожено более 60 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221109/himars-1830234324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Луганская Народная Республика
14:33 09.11.2022 (обновлено: 15:01 09.11.2022)
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили более 60 военных ВСУ на Купянском направлении