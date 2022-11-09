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"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210045.html
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации
Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:48
2022-11-09T13:48
специальная военная операция на украине
дмитрий певцов
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов."Считаю, что сейчас необходимо открыть творческие вузы для тех, кто будет возвращаться с фронтов специальной военной операции. Нужно обеспечить этим фронтовикам современным бесплатное первое и второе высшее образование именно на творческой ниве, именно они будут строить наше будущее, в том числе и в культуре", - заявил он.По словам парламентария, необходимо обновить состав экспертных советов, которые существуют при Министерстве культуры."Необходима работа экспертных советов, которые сейчас существуют при Министерстве культуры. Не только целенаправить, но и обновить состав самих экспертных советов", - добавил депутат.
https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html
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дмитрий певцов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Певцов, Госдума РФ
13:48 09.11.2022
 
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации

"Новые люди" предложили открыть бесплатные творческие вузы для участников спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов.
"Считаю, что сейчас необходимо открыть творческие вузы для тех, кто будет возвращаться с фронтов специальной военной операции. Нужно обеспечить этим фронтовикам современным бесплатное первое и второе высшее образование именно на творческой ниве, именно они будут строить наше будущее, в том числе и в культуре", - заявил он.
По словам парламентария, необходимо обновить состав экспертных советов, которые существуют при Министерстве культуры.
"Необходима работа экспертных советов, которые сейчас существуют при Министерстве культуры. Не только целенаправить, но и обновить состав самих экспертных советов", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПевцовГосдума РФ
 
 
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