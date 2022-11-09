https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210045.html
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации
Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:48
2022-11-09T13:48
2022-11-09T13:48
специальная военная операция на украине
дмитрий певцов
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов."Считаю, что сейчас необходимо открыть творческие вузы для тех, кто будет возвращаться с фронтов специальной военной операции. Нужно обеспечить этим фронтовикам современным бесплатное первое и второе высшее образование именно на творческой ниве, именно они будут строить наше будущее, в том числе и в культуре", - заявил он.По словам парламентария, необходимо обновить состав экспертных советов, которые существуют при Министерстве культуры."Необходима работа экспертных советов, которые сейчас существуют при Министерстве культуры. Не только целенаправить, но и обновить состав самих экспертных советов", - добавил депутат.
https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html
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РИА Новости
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дмитрий певцов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Певцов, Госдума РФ
"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации
"Новые люди" предложили открыть бесплатные творческие вузы для участников спецоперации
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов.
"Считаю, что сейчас необходимо открыть творческие вузы для тех, кто будет возвращаться с фронтов специальной военной операции. Нужно обеспечить этим фронтовикам современным бесплатное первое и второе высшее образование именно на творческой ниве, именно они будут строить наше будущее, в том числе и в культуре", - заявил он.
По словам парламентария, необходимо обновить состав экспертных советов, которые существуют при Министерстве культуры.
"Необходима работа экспертных советов, которые сейчас существуют при Министерстве культуры. Не только целенаправить, но и обновить состав самих экспертных советов", - добавил депутат.