https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210045.html

"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации

"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022

"Новые люди" предложили открыть творческие вузы для участников спецоперации

Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:48

2022-11-09T13:48

2022-11-09T13:48

специальная военная операция на украине

дмитрий певцов

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Необходимо открыть творческие вузы для тех, кто вернется со спецоперации, сообщил журналистам в Госдуме зампредседателя комитета ГД по культуре, депутат фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов."Считаю, что сейчас необходимо открыть творческие вузы для тех, кто будет возвращаться с фронтов специальной военной операции. Нужно обеспечить этим фронтовикам современным бесплатное первое и второе высшее образование именно на творческой ниве, именно они будут строить наше будущее, в том числе и в культуре", - заявил он.По словам парламентария, необходимо обновить состав экспертных советов, которые существуют при Министерстве культуры."Необходима работа экспертных советов, которые сейчас существуют при Министерстве культуры. Не только целенаправить, но и обновить состав самих экспертных советов", - добавил депутат.

https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html

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дмитрий певцов, госдума рф