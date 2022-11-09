https://ria.ru/20221109/soya-1830231972.html

В Липецкой области ожидается рекордный урожай сои

В Липецкой области ожидается рекордный урожай сои - РИА Новости, 09.11.2022

В Липецкой области ожидается рекордный урожай сои

Валовой сбор сои нового урожая в Липецкой области составляет уже более 219 тысяч тонн, хотя культура убрана пока только с 76% площадей; до этого рекордный... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:34

2022-11-09T14:34

2022-11-09T14:34

липецкая область

экономика

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Валовой сбор сои нового урожая в Липецкой области составляет уже более 219 тысяч тонн, хотя культура убрана пока только с 76% площадей; до этого рекордный урожай был в 2019 году, тогда собрали 139,5 тысячи тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что производство масличных культур, особенно рапса и сои в Липецкой области в последние годы растет. Это объясняется повышенным спросом на продукцию их переработки и курсом на импортозамещение. За шестнадцать лет посевные площади под соей в регионе увеличились с 1,6 тысячи гектаров до 125 тысяч.Впрочем, по словам Артамонова, рост объемов валового сбора связан не только с увеличением площадей, но и с хорошей урожайностью, которая в этом году держится на уровне 23 центнера с гектара. Это также рекорд для региона. До этого самая высокая урожайность отмечалась в 2020 году, тогда собирали 17,5 центнера с гектара. В России же последние два года средняя урожайность сои находится на уровне 15,9 центнера с гектара."Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – прокомментировал Артамонов.Губернатор уточнил, что параллельно с увеличением производства масличных культур в регионе развивается и переработка. В этом году приступил к работе маслоэкстракционный завод "Черкизово-Масла", чья мощность составляет 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки.Артамонов отметил, что в перспективе объемы производства будут только наращиваться, так как государство поддерживает данное направление. Так, в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" до конца года липецкие сельхозпроизводители получат 132,4 миллиона рублей на стимулирование производства рапса и сои. Соглашение с Минсельхозом России о предоставлении этих средств уже заключено. Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону.

https://ria.ru/20221108/svekla-1829875009.html

https://ria.ru/20221028/tolstolobik-1827543165.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)